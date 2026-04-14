崑山科大USR再傳捷報　系統化永續課程奪USR楷模獎

▲崑山科技大學以「扎根在地的綠色生活實踐學分學程」榮獲2026年第七屆遠見USR大學社會責任獎「永續課程組—楷模獎」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2026年第七屆《遠見》USR大學社會責任獎揭曉，崑山科技大學再傳捷報，深耕型USR計畫「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑—建構社區的永續韌性」，榮獲「永續課程組—楷模獎」，從全國57所學校、222件作品中脫穎而出，展現學校長期推動永續教育與在地實踐的亮眼成果。

USR大學社會責任獎向來被視為國內大學推動永續發展與社會責任的重要指標，今年報名件數再創新高，較去年成長3.26％，競爭相當激烈。崑山科大能在眾多大專校院中摘下楷模獎，也凸顯其在永續課程設計、教學創新與地方連結上的實力，已具高度代表性。

此次獲獎的學分學程，由USR計畫主持人、崑山科技大學學務長暨企管系教授楊泰和，以及共同主持人、企管系主任呂德財教授共同策劃，為長期推動USR實踐計畫及教學實踐研究的具體成果。團隊將課程內容與地方場域緊密扣合，逐步建構出系統化的永續學分學程，讓學生不只是坐在教室裡學理論，更能走進真實社區，從實作中培養解決問題的能力。

該學程以「問題意識導向、體驗反思導向、社會實踐導向」三階段永續發展教育模式設計，讓學習由課室延伸至社區與生活現場。第一階段「問題意識導向」，透過議題分析、個案情境與數位工具導入，帶領學生從生活中發現問題、理解永續議題，進一步建立基本觀念與學習動機。

第二階段「體驗反思導向」，則採體驗式教學、專題討論及綠色市集籌辦等方式，讓學生在參與過程中重新理解議題本質，並透過反思逐步內化成自身能力與素養，深化對永續發展的認識。這不是紙上談兵，而是把抽象的永續概念，真正拉回到人與土地的日常。

到了第三階段「社會實踐導向」，碩士班學生需自行規劃並執行社會實踐方案，大學部學生則以台南海安商圈為場域，建置綠色行銷網站，將學習成果轉化為能持續被地方使用的資源。換句話說，學生不只完成課堂作業，而是讓所學留下痕跡，真正替社區創造實際價值。

楊泰和表示，這套學程最核心的精神，就是讓學生「學了之後能用、用了之後還能留下來」，不僅要培養能力，更希望學生的參與能對地方產生實質影響。在推動淨零轉型的過程中，也強調不同年齡層與不同背景族群都應有機會參與，讓改變不是口號，而是在生活裡一步步發生。

楊泰和說，這項學程結合USR與教學實踐研究計畫，不只是培養學生會做事，更希望學生願意付出、懂得回饋社會。他直言，人才培育從來不缺聰明人，真正珍貴的是願意默默投入的人，「我們不只教知識，也教做人，讓學生從利己走向利他。」

崑山科技大學校長李天祥也指出，學校長期投入社會服務與在地連結，歷年執行相關計畫成果豐碩，過去曾三度榮獲生態共好組楷模獎，也曾拿下「在地共融組」首獎，此次再獲「永續課程組—楷模獎」，顯示學校在USR推動上已累積穩定且持續的能量。未來將持續深化跨領域整合與產學合作，讓大學不只是培育人才的場域，也成為帶動地方改變的重要力量。