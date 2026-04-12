大馬網紅「露奶拜拜」被轟褻瀆神明！　網抓包：連香都沒點

▲Junee被發現上香拜拜的畫面中，手中的香根本沒點燃。（圖／翻攝自Threads）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞網紅Junee（IG帳號@junee1214）日前上傳自己在寺廟內上香參拜的美照，然而畫面中她卻將袒胸露乳，衣著暴露，隨即在網路上引發討論。有網友認為她褻瀆神明，但也有人為她說話，認為穿衣自由。然而照片隨後也被眼尖網友發現，Junee手中的三炷香根本沒有點燃，分明就是擺拍。目前她的Instagram與Threads皆已關閉。

根據《星馬頭條》報導，Junee近期赴中國旅遊，她在Threads上分享的參拜照片顯示，她身穿緊身低胸上衣，站在香爐前刻意拉開外套拉鏈，大方秀出事業線與肚臍，全程擺出性感姿態，引起極大爭議。

網友隨即認出照片中的地點疑似就是河南著名千年古剎白馬寺。儘管也有少數網友以「穿衣自由」替Junee緩頰，但大多數網友仍然認為Junee的穿著不合時宜，褻瀆神明。

就在外界批評她衣著不得體、有辱宗教場所莊嚴之際，眼尖的網友又發現更關鍵的細節。網友指出，Junee雖然雙手捧著三炷香，一副虔誠拜拜的模樣，但仔細一看，香根本沒有點燃，形同「完全擺拍」。網友不滿直言，「竟然連神明都敢騙！」

就在輿論一面倒之際，Junee的Instagram與Threads帳號被發現已雙雙關閉，從社群平台上徹底消失。