馬籍旅客控來台遭包車司機惡劣對待　觀光署：待接獲事證追查

▲九份。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

一名馬來西亞旅客日前來台旅遊，事後於臉書發文指出，其透過「台灣愛玩客Taiwan Travel」包車，司機卻態度惡劣，導致其身心受創。由於該業者不在合法名單，觀光署表示，已函請旅客提供疑涉違規相關事證資料，再進行追查。

一名馬來西亞旅客日前在臉書爆料公社指出，過去曾8度來台旅遊，非常喜歡台灣的人情味和風景，但今年3月與家人來台時，透過「台灣愛玩客 Taiwan Travel」包車安排行程，沒想到服務的謝姓司機卻態度惡劣，其中，疑似不滿旅客用廣東話聊天，竟大聲要求「講人話」，更對其稱「那個憂鬱症的…」。

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旅客表示，她在旅途過程中覺得車內悶熱，朋友請司機把冷氣開大一點，司機卻說「我的車是冷氣車，不是冷凍車！冷凍車是載魚蝦、載屍體的！你們懂什麼是冷氣車嗎？智能車懂不懂？」讓她十分委屈。

此外，旅客也說，行程其中一日前往九份剛好遇上下雨，司機要求他們從一條非常長的石階樓梯下來乘車，由於地面又濕又滑，一行5人都是年長旅客，甚至需要拄拐杖，她越走越害怕，也擔心姊姊發生意外，因此邊走邊掉淚。

由於旅行業屬特許行業，非合法旅行業者不得招攬或接待觀光旅客，安排旅遊、食宿及交通。觀光署表示，依照「發展觀光條例」第27條規定，違反者按同條例第55條第4項規定，可處10萬元以上、200萬元以下罰鍰。

觀光署指出，依民法第514條之1規定，有關旅遊營業人所提供的旅遊服務，至少應包括2個以上同等重要給付，其中「安排旅程」為必要的服務，即單純安排交通加住宿，並非旅行社業務範疇。一般包車旅遊均會強調客製化行程，表示客人有權決定行程內容，而非指販售既定遊程，是否違反發展觀光條例，仍需依個案事實認定。

觀光署指出，該案民眾於3月下旬已向觀光署反映，經檢視民眾提供的相關臉書貼文連結帳號已關閉，無法查看貼文內容，且未有其他足資識別被檢舉業者的相關資料，已函請陳情人再提供該案疑涉違規的相關事證資料，但截至4月7日，仍未接獲旅客再提供具體事證資料，後續旅客如有提供將再續處。