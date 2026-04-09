月薪6.3萬只能存下2千　大馬男決定移居新加坡：別無選擇

▲男子平均每月只能存下2370元，窮忙無力成家，決定移居新加坡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子月薪8000令吉（約新台幣6.3萬元），本應是當地職場眾人稱羨的高薪一族，但在扣除貸款稅金、生活各類開銷之後，平均每月只能存下300令吉（約新台幣2370元），無力成家，決定移居新加坡。

固定開銷加上隱形成本 吃掉薪水

星洲網報導，這名男子雖然薪水看似優渥，但扣除公積金、個人所得稅與社險（SOCSO）後，實領工資僅剩6800令吉（約新台幣5.4萬元）。每月的固定支出更是驚人，包含房貸2100令吉、車貸500令吉、保險費530令吉以及通訊費213令吉，若再加上飯錢、油錢、生活必需品等1500令吉的雜支，每個月只剩約1957令吉（約新台幣1.5萬元）可用。

然而，真正壓垮他的卻是年度周期的「隱形成本」。他列舉出包含車險與路稅1800令吉、車輛維修費1500令吉、房產稅1300令吉，以及節日與健檢等費用，加總計算後，驚覺全年實際儲蓄僅約3700令吉，平均下來每月只能存到300令吉（約新台幣2370元）。這讓他無奈感嘆，「能否存錢，很大程度上取決於年終獎金有多少。」

無力成家 決定移居新加坡

男子認為目前單身能勉強維持生活，若一想到未來組建家庭所需的育兒支出、教育費用等，便覺得無比畏懼，根本不敢考慮終身大事。

他強調，移居新加坡並非追求奢華生活，而是為了擺脫令人窒息的經濟壓力，「這並非因為我有遠大的雄心壯志，而是因為在馬來西亞的生活壓力下，我已別無選擇」。