今鋒面掠過北台轉雨　明「雨區擴大」下周又有一波

▲今晨北部海面有鬆散雲層（左）。雲系伴隨的降水回波很零星(右)。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，鋒面掠過，今天（17日）午後北部、東北部轉雨，明天（18日）降雨範圍擴大，北、東降雨明顯，直到下周起各地才會晴朗穩定。不過，下周四又有鋒面接近，屆時中北以北又有局部陣雨或雷雨。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（17）天下午至明天（18）微弱鋒面掠過，今天下午北部、東北部轉有局部短暫降雨的機率；明天降雨範圍略擴大，北部、東半部降雨較明顯。今日白天仍偏熱；明天北台灣略轉涼、南部仍偏熱。

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各地區氣溫如下：

北部21至30度

中部20至32度

南部20至34度

東部20至34度

最新模式模擬顯示，周日至下周二（19至21日），受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下周三（22日）台灣附近水氣增多，大氣趨不穩定；各地仍多雲時晴、山區午後及東半部有局部陣雨的機率。

最新模式模擬調整為：下周四（23日）鋒面接近、中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下周五、六（24、25日）較前波強的鋒面影響，下周五中部以北有局部陣雨或雷雨，下周六降雨區漸往南移。下下周（26）日鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

中央氣象署17日2時最新資料顯示，第4號中度颱風「辛樂克」，在關島北方海面，未來在日本南方海面向東北「大迴轉」。環境的「西風風切」逐漸破壞其結構、持繪減弱中；對台灣及日本皆無威脅。