屏東內埔警分局換帥　4所新所長佈達上任

▲內埔警分局舉辦有龍泉、萬巒、泰武及瑪家4所新任所長佈達典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局今（14）日舉辦有龍泉、萬巒、泰武及瑪家4所新任所長佈達典禮，由分局長郭譯隆主持，邀集地方人士到場觀禮，場面簡單溫馨。

內埔鄉鄉長鍾慶鎮、瑪家鄉鄉長羅清仁、議員徐榮耀、李世淦、何長成、高惠芬、萬巒鄉民代表主席潘進丁、瑪家鄉民代表主席葉明仁及內埔警友辦事處主任葉人豪等30多人到場觀禮。

新任龍泉派出所所長陳俊宇，112年三等考試資訊管理人員及格，對刑事工作非常專業，特推薦其出任龍泉派出所所長。

萬巒分駐所所長黎昭明，自民國100年即在本分局服務，107年派任巡官以來，於本分局瑪家及龍泉所擔任所長職務。黎員擁有外勤實務經驗，故調任萬巒分駐所所長。

泰武分駐所所長陶俊哲，前於高雄市政府警察局服務多年，於去年5月派任本分局巡官。陶員曾辦理內勤公關業務，也對於派出所基層的勤業務運作有所了解，於是派任泰武分駐所所長。

瑪家分駐所所長陳宜廷，先前於高雄市政府警察局服務，刑案績效非常良好，對於派出所各類案件的作業流程也相當嫻熟。陳員去年10月派任本分局第二組查勤巡官。因工作表現優良，特推薦其出任瑪家分駐所所長。