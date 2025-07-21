里港霧臺分駐所新所長布達　黃文志肩負山林治安新責任

▲里港警分局霧臺分駐所長黃文志接任。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局霧臺分駐所於今(21)日舉行新任所長布達典禮，由分局長温基興主持，地方仕紳與民代熱情出席。新任所長黃文志警務經驗豐富，肩負守護山地治安重任，分局長期勉其落實警政三大主軸，強化為民服務，深化與地方的合作與連結。

佈達典禮邀請杜仁勇議員、霧臺鄉鄉長巴正義、霧臺鄉鄉民代表會主席柯信雄、代表宋克強、杜仁生、霧臺村村長盧忠勤等多方人士參與，場面熱鬧溫馨。

新任霧臺所所長黃文志，曾在高雄港務警察總隊擔任過副所長、副中隊長等職務，內、外勤經驗都很豐富，平日工作認真，表現相當優異，今年7月份從警佐班四類分發至本分局擔任巡官，特派任霧臺分駐所所長。

由於霧臺所位於屏北山地區域，地處偏遠，幅員遼闊，轄內治安平穩，民眾從事山域休憩活動絡繹不絕，守護山林治安和交通安全秩序成為警察責無旁貸的任務，分局長温基興期許新任黃所長能夠一展長才，除了做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」三大警政工作主軸外，更要內部團結，帶領同仁加強「為民服務」工作，與地方人士保持良好互動關係，才能肩負起承上啟下的責任，帶給鄉親安定與幸福的居住環境。