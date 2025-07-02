內埔警分局萬巒+新北勢分駐所新任所長 林俊宏+潘亮儒上任

▲內埔警分局萬巒分駐所與新北勢派出所新任所長聯合布達典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局內埔分局於7月2日舉行萬巒分駐所與新北勢派出所新任所長聯合布達典禮，由分局長郭譯隆主持，邀請縣議員何長成、李世淦、萬巒鄉民代表主席潘進丁、萬巒鄉公所秘書劉怡秀及內埔警友辦事處主任葉人豪等20多人與會，場面簡單、溫馨。對新任所長林俊宏與潘亮儒皆具豐富實務歷練，獲寄予厚望。

萬巒分駐所新任所長林俊宏，先前於台北、宜蘭、屏東從事基層刑事工作多年，自派任巡官以來，於屏東分局擔任所長職務多年。林員擁有外勤實務經驗及內勤業務能力，並於6月19日陞任兩線二星警務員，適任更重要職務，故派任萬巒分駐所所長。

新北勢派出所新任所長潘亮儒，中央警察大學法律學系碩士畢業。潘員擔任巡官以來，曾於屏東縣恆春、潮州分局及刑警大隊服務過，更從106年以來在屏東縣及嘉義縣擔任督察員職位7年。潘員擁有外勤實務經驗，特推薦出任新北勢派出所所長。

這次聯合布達典禮，內埔分局長郭譯隆期許新任所長，除全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大警政工作主軸。也期許所長與地方人士要保持良好互動關係，才能肩負起承上啟下的責任，帶給鄉親安定與幸福。