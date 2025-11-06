　
地方 地方焦點

南投露營嘉年華11/8國姓登場　現場註冊即獲折抵消費點數

▲2025南投露營嘉年華11月8日於國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供）

▲2025南投露營嘉年華11月8日於國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025南投露營嘉年華－一露向投」活動將於11月8日在國姓鄉成功廣場舉辦，並結合「南投數位生活點數平台—點點投」，民眾只要到活動現場完成註冊，就能立即領取點數與限量贈品，在享受露營樂趣與市集氛圍時，也能體驗最新的數位消費互動玩法。

縣府表示，為推動南投在地產業數位轉型與消費循環，特別由計畫處與觀光處跨局處合作，攜手打造「數位點數 × 旅遊經濟 × 市集活動」的創新示範；今年的露營嘉年華即進行「數位化升級」，繼茶業博覽會後與「南投數位生活點數平台」聯名推出，透過點數串聯商家攤位與遊客民眾，不僅讓該平台實際落地應用，也提升系統能見度，協助商家導入數位支付與會員制度。

▲點點投×露營嘉年華8日登場。（圖／南投縣政府提供）

▲點點投×露營嘉年華活動內容。

縣府說明，民眾於活動當天只要掃描現場報到QR Code，加入「點點投 LINE 官方帳號」並完成註冊，即可獲得200點數位點數、於現場29個合作攤位直接折抵使用，凡當日點數消費達200點以上，還能再加碼獲100點回饋及禮品兌換券，讓參與者「邊玩邊賺回饋」，享受更超值的消費體驗；限量贈品包含雙層不鏽鋼斷熱杯、S型鋁合金掛勾與登山掛物繩等實用露營小物，送完為止。

現場同時規劃多元市集、戶外演唱會與互動活動，結合南投在地品牌、手作攤商與特色美食，打造具地方特色的嘉年華氛圍。

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

