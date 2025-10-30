　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

▲2025南投露營嘉年華將於11月8日在國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2025南投露營嘉年華將於11月8日在國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

秋末冬初是南投縣最適合露營的季節，縣政府將於11月8日在國姓鄉舉辦「南投露營嘉年華」活動，首度推出「青春潮流音樂祭」，並搭配招募百萬露營車進駐展示、人氣露營車票選，以及住宿遊客可兌換好禮、消費滿千可預訂限量網美帳篷包廂等優惠，歡迎喜愛露營的朋友參加。

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，由副縣長王瑞德主持，同時舉辦《南投旅行的記憶》首映會，透過劇情式介紹，呈現南投山水風貎，縣議員簡千翔、國姓鄉長邱美玲等人也出席參加代言。

▲2025南投露營嘉年華，11月8日國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供）

▲2025南投露營嘉年華，11月8日國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，縣府輔導露營區業者合法、推動低碳旅遊，因此將於國姓鄉成功廣場舉辦露營嘉年華，而國姓鄉露營區位於海拔600到1000之間，附近不但是咖啡產地，也是露營的好所在；邱美玲指出，南投的露營區有不同特色，可看雲海、在山林漫步，還可體驗客家、原住民等不同文化，喜歡露營的朋友相聚也可交流露營經驗，包括露營地點、露營設備觀摩等，放鬆身心也增廣見聞。

▲2025南投露營嘉年華，11月8日國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處表示，今年露營嘉年華延續並打造南投最大露營市集，販售各式露營用品、美食、伴手禮，並規劃4場免費客家DIY手作體驗，現場另安排寵物溝通與選美，讓遊客帶寵物也可享受露營樂趣；另安排「青春潮流音樂祭」，邀請金曲最佳新人「芒果醬」、金曲最佳樂團「守夜人樂團」、「溫室雜草」及「小男孩樂團」輪番演出；為交流露營經驗，更招募百萬露營車進駐展示、讓民眾票選人氣露營車。

活動當日住宿南投境內合法旅宿的遊客，也可憑證明兌換隨身摺疊雪拉碗，在南投消費滿千元更能預訂限量網美帳篷包廂，在欣賞晚會演出時享有專屬餐點、專人服務；同時結合環保永續與市集消費，以「做環保抽市集好物」及串聯「點點投」數位生活點數平台，推動在地消費循環。

樂旅南投FB：https://www.facebook.com/nantouwelcome
露營嘉年華活動官網：https://www.rs-event.com.tw/2025NCC

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
律師嘆范姜彥豐「玉石俱焚策略」　預測粿粿下一步
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

崑山科大展現AI與工程創意實力　「萬潤競賽」四度蟬聯獲獎最多學校

未注意車前狀況釀禍　自小客擦撞路邊車輛當場翻覆釀2傷

屏東75歲阿北出門散步「熱到昏倒路邊」　枋寮警緊急救援

日月潭花火音樂嘉年華11/1再登水社　警公告交管疏導措施

台南官田工廠凌晨起火　自動警報器及時通報助消防快速控制火勢

永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

貓羅溪淹水問題　縣府：水利署補助12億徵地建滯洪池

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

崑山科大展現AI與工程創意實力　「萬潤競賽」四度蟬聯獲獎最多學校

未注意車前狀況釀禍　自小客擦撞路邊車輛當場翻覆釀2傷

屏東75歲阿北出門散步「熱到昏倒路邊」　枋寮警緊急救援

日月潭花火音樂嘉年華11/1再登水社　警公告交管疏導措施

台南官田工廠凌晨起火　自動警報器及時通報助消防快速控制火勢

永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

貓羅溪淹水問題　縣府：水利署補助12億徵地建滯洪池

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

地方熱門新聞

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老愛心卡福利再升級　新增這二措施

瑪利亞基金會推安老家園

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

金枝演社劇團11／16南投公演《可愛冤仇人》

台南官田工廠凌晨起火自動警報器及時通報助控制火勢

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會11／6雲品登場

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

崑山科大展現AI與工程創意實力「萬潤競賽」獲獎最多學校

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

更多熱門

相關新聞

台14線噪音科技執法設備今年累計逮41車違規

台14線噪音科技執法設備今年累計逮41車違規

南投縣國姓鄉及埔里鎮居民長期飽受改裝車輛噪音困擾，南投縣環保局表示，於台14線設置「噪音科技執法設備」已有一年多，今年迄今已取締41件違規，同時結合警方針對噪音車進行取締，展現維護地方安寧和生活環境品質的決心。

Nissan大空間露營車日本推小改款

Nissan大空間露營車日本推小改款

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找

台灣福斯商旅「進口商用MPV新年式」90萬有找

退休男砸錢買露營車圓夢！妻子嫌太苦崩潰「傳Line喊離婚」

退休男砸錢買露營車圓夢！妻子嫌太苦崩潰「傳Line喊離婚」

嘉義商圈購物節登場　有露營車、越野車等好禮

嘉義商圈購物節登場　有露營車、越野車等好禮

關鍵字：

南投露營嘉年華國姓鄉成功廣場露營車票選露營市集

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面