南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

▲2025南投露營嘉年華將於11月8日在國姓鄉成功廣場登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

秋末冬初是南投縣最適合露營的季節，縣政府將於11月8日在國姓鄉舉辦「南投露營嘉年華」活動，首度推出「青春潮流音樂祭」，並搭配招募百萬露營車進駐展示、人氣露營車票選，以及住宿遊客可兌換好禮、消費滿千可預訂限量網美帳篷包廂等優惠，歡迎喜愛露營的朋友參加。

南投縣政府28日舉辦「2025南投露營嘉年華」記者會，由副縣長王瑞德主持，同時舉辦《南投旅行的記憶》首映會，透過劇情式介紹，呈現南投山水風貎，縣議員簡千翔、國姓鄉長邱美玲等人也出席參加代言。

王瑞德表示，縣府輔導露營區業者合法、推動低碳旅遊，因此將於國姓鄉成功廣場舉辦露營嘉年華，而國姓鄉露營區位於海拔600到1000之間，附近不但是咖啡產地，也是露營的好所在；邱美玲指出，南投的露營區有不同特色，可看雲海、在山林漫步，還可體驗客家、原住民等不同文化，喜歡露營的朋友相聚也可交流露營經驗，包括露營地點、露營設備觀摩等，放鬆身心也增廣見聞。

縣府觀光處表示，今年露營嘉年華延續並打造南投最大露營市集，販售各式露營用品、美食、伴手禮，並規劃4場免費客家DIY手作體驗，現場另安排寵物溝通與選美，讓遊客帶寵物也可享受露營樂趣；另安排「青春潮流音樂祭」，邀請金曲最佳新人「芒果醬」、金曲最佳樂團「守夜人樂團」、「溫室雜草」及「小男孩樂團」輪番演出；為交流露營經驗，更招募百萬露營車進駐展示、讓民眾票選人氣露營車。

活動當日住宿南投境內合法旅宿的遊客，也可憑證明兌換隨身摺疊雪拉碗，在南投消費滿千元更能預訂限量網美帳篷包廂，在欣賞晚會演出時享有專屬餐點、專人服務；同時結合環保永續與市集消費，以「做環保抽市集好物」及串聯「點點投」數位生活點數平台，推動在地消費循環。

樂旅南投FB：https://www.facebook.com/nantouwelcome

露營嘉年華活動官網：https://www.rs-event.com.tw/2025NCC