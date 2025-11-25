「國姓搶成功」邁入第24屆　遶境走過921廢墟象徵重生

▲國姓「搶成功」熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「客庄12大節慶」之一的「國姓搶成功」活動於上周末邁入第24屆，迎神踩街、客家才藝表演輪番上陣，老街湧現人潮、成功廣場熱鬧滾滾，展現921地震後重生的堅韌與客家文化活力，其中重頭戲「成功戰船競賽」更吸引多支中彰隊伍遠道而來踢館。

活動當天上午8時起，由國姓鄉各宮廟陣頭展開繞境踩街，隊伍特別走過當年921地震廢墟，象徵從苦難中站起，最後到成功廣場舉行神明安座儀式；南投副縣長王瑞德、立委馬文君、客家委員會藝文傳播處副處長孫國淦、縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲、縣議員吳國昌等來賓共同持香祝禱，祈求神明賜福地方，眾人隨後也書寫「成功在望」名信片，寄給未來的自已，期許成功的意念化為行動力量，大家都「一起成功」。

「成功戰船競賽」則由參賽隊伍陸上行舟、狂奔150公尺，協助奪旗手攀登7公尺高城樓，先搶到「成功旗」者勝出；國姓鄉長邱美玲表示，今年報名相當踴躍，社會男子組32隊額滿「秒殺」，國中小學組更突破21隊，有外縣市學校師生表示在臉書看見活動後覺得很有趣，特地帶學生來參加，兼做戶外教學，也期待未來能將活動推廣至全國，吸引更多人每年都來國姓「搶成功」。

王瑞德表示，921大地震重創國姓，鄉親團結一心於2001年發起「搶成功」活動，為災後鄉里重建注入希望與勇氣，如今活動已邁入第24年，不僅成為該鄉最具代表性的文化品牌，也連續13年獲客委會評選為「客庄12大節慶」，2023年起更升格為「客庄大節慶」，縣府將持續大力支持，讓活動越辦越盛大，帶動觀光與社區凝聚；馬文君則指出，「搶成功」已行之有年，盼藉此活動推廣國姓觀光產業，並將客家文化與團結精神代代傳承。

成功廣場當天也同時進行國中小學及社區客家才藝展演、咖啡渣肌理畫DIY、客家傳統服飾試穿、趣味競賽「客家博成功－跌三烏」等體驗活動。