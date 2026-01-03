借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

▲立法院長韓國瑜去年9月率朝野立委赴日本國會外交，並在禮品店購買國會商品致贈給同行團員。（圖／國民黨立委洪孟楷提供



記者崔至雲／台北報導

立法院將借鏡國外國會禮品店，預計今年上半年設置紀念品中心。國民黨立委洪孟楷也透露，去年九月，他陪同立法院長韓國瑜出訪日本時，大家特別停留國會紀念品中心，當時韓國瑜就挑了日本國會外觀的毛巾給每位團員，並說，「國會紀念品中心讓參訪者有歸屬感」，「國會，是一個國家最高的民意殿堂，代表的是全體國民。毛巾也能這樣設計，感受到日本整體社會對於國會的重視和責任。」

洪孟楷提到，去年九月，他陪同韓國瑜首次正式國會外交出訪日本，參訪日本參眾議院後，他們特別受邀也在國會紀念品中心停留。同行的朝野委員，各自挑選心中最具象徵意義的紀念小物，有人要帶回收藏、有人想送給選區鄉親分享。韓國瑜當時特別挑選了一條印有日本國會外觀的毛巾贈送給每位團員。他在挑選時更說了一段話，「國會，是一個國家最高的民意殿堂，代表的是全體國民。毛巾也能這樣設計，感受到日本整體社會對於國會的重視和責任。」

洪孟楷指出，當他們站在他國國會，感受到制度的莊嚴與歷史的重量，也會更清楚自己身為中央民意代表，肩上所承載的責任—那不是個人身分，而是民意所託。另外也可以看到，第十一屆立法委員任內，越來越多朝野委員開始將「國會議員胸章」別在西裝外套上。這在日本國會早已是日常；這段時間韓國瑜也進一步請立院同仁設計仿真紀念款，作為贈送來訪外賓的小禮物。每一位收到的外賓，都珍惜且感動，因為那代表的不是個人，而是整個國會。

洪孟楷說，一個對外有門面、對內有意義、具設計感與象徵性的國會紀念品中心，不只是販售商品，更是傳遞價值。它讓每一位來到立法院的國人，都能帶走一份屬於「中華民國國會」的記憶與認同。這不是為任何個人設計產品，而是為整個「立法院」而生；不分黨派、不分朝野，只為讓國會角色更清楚、讓人民的歸屬感更具體。當美國、日本等民主國家的國會紀念品中心早已行之有年，中華民國的國會，終於也邁出這一步。值得肯定。