賴清德出席成大沙崙醫院動土　盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

▲總統賴清德18日親臨台南歸仁，主持國立成功大學沙崙醫院動土典禮，與中央、地方及醫界代表共同祈福動土。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



國立成功大學沙崙醫院18日上午於台南市歸仁區舉行動土典禮，總統賴清德親臨主祭，教育部、國發會、衛福部等中央部會代表，台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、前校長蘇慧貞、成大醫院院長李經維及多位民意代表、醫界與產學界人士到場觀禮，共同見證南台灣智慧醫療與健康城市發展的重要里程碑。



成大校長沈孟儒致詞指出，沙崙醫院動土不僅是成大醫學發展的新里程碑，更是將醫學、科技與社會責任結合的具體實踐。沙崙醫院基地約4公頃，規劃設置664床，目標於2030年完工，未來將服務沙崙科學園區及南關線地區，成為區域重要醫療支柱。他也特別感謝前校長蘇慧貞、醫師公會全聯會理事長陳相國、行政院顧問李孟諺，以及成大校友、總統賴清德等人長期推動與促成，讓計畫順利成形。



台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲致詞表示，沙崙明日未來城的藍圖，早在賴清德擔任台南市長時期便開始規劃，沙崙醫院不僅補足新豐地區醫療資源，也肩負國家醫療科技發展的前導任務，期待未來沙崙成為國家級明日城市典範。



賴清德總統致詞時指出，沙崙園區是中央與地方攜手合作的成果，後續第二期計畫正由國發會審議中，期盼在健全財政支持下順利推動。他強調，未來是全面智慧化的時代，沙崙將成為台灣智慧醫療的重要基地，透過人工智慧、雲端運算與精準醫療，提升照護品質並減輕醫護人員負擔，同時深化再生醫療與智慧醫療研發，讓台灣醫療持續與國際接軌。



賴清德也表示，沙崙醫療服務與創新園區將成為帶動南台灣醫療創新、強化公共服務的重要智慧健康聚落，不僅象徵醫療建設的推進，更代表台灣在智慧醫療、健康治理與區域均衡發展上邁出的關鍵一步。



隨後由賴清德總統擔任主祭，與成大校長沈孟儒、教育部長鄭英耀、成大前校長蘇慧貞、台南市副市長趙卿惠、中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、國發會主委葉俊顯、成大醫院院長李經維、立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、謝龍介，以及衛福部次長莊人祥等人一同進行祈福祭拜與動土儀式，祝禱工程順利、早日完工。



成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，總病床數664床，涵蓋急性醫療、重症照護、兒童與新生兒醫療等功能。醫院完工後，將大幅改善新豐地區及周邊區域醫療量能，並結合智慧醫療、精準醫療與生技研發，成為南台灣智慧健康產業的重要核心。