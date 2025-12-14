　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

▲南投市福崗路西延新建工程動土，完善市區外環道路系統。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投市福崗路西延新建工程動土，完善市區外環道路系統。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市福崗路為南投交流道的主要聯絡道路和通往南崗工業區、台3線南崗路之聯絡道，縣政府為建構市區完整的外環道路，計畫投入近5億經費自南崗二路向西延伸闢建至工業路，做為南崗工業區及嶺興路往返國3間便捷的「最後一哩路」，日前正式動土，預計116年12月底完工。

縣府8日辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，副縣長王瑞德、立法委員羅美玲、內政部國土管理署總工程司游源順、國土署中區分署長陳俊雄，縣議員林憶如、張秀枝、吳棋楠、沈夙崢，南投市長張嘉哲、鄰近各里長與鄉親近百人到場觀禮。

▲南投市福崗路西延新建工程動土，完善市區外環道路系統。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，福崗路在104年已闢建至南崗二路，西延工程在中央生活圈道路交通系統建設計畫支持下，核定總經費為4億96280萬元，中央負擔3億7438萬元、縣府自籌1億2189萬元，全線完工後可串連國道3號南投交流道至工業路(139丙線)，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道3號間的東西向聯絡系統，讓交通更加通暢。

▲南投市福崗路西延新建工程動土，完善市區外環道路系統。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處指出，福崗路西延計畫於112年4月向內政部提報延伸計畫，歷經數次地方說明會與協調，內政部於112年6月核定福崗路西延道路建設計畫，道路全長1.018公里，計畫寬度30至35.44公尺，可有效降低南崗路(台3線)之交通壅塞，作為南崗工業區及旺來產業園區與國道3號間之主要運輸要道，也可提升工商產業間之行車效率，促進南投工商產業發展並且延續福崗路之河岸人本交通動線，提供範圍更廣、更為完善及安全之人行動線。

許淑華補充，此新建道路計畫除了方便車輛通行，也將整治半山坑區域排水系統及人行道周邊串聯納入整體規劃，將排水溝設於道路中央並道路內側設置人行道及綠美化，提供在地鄉親良好的運動休閒廊道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

桃園新住民Podcast成果發表會　60學員以聲音紀錄生命故事

全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈　黃偉哲與市民倒數迎聖誕

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

桃園新住民Podcast成果發表會　60學員以聲音紀錄生命故事

全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈　黃偉哲與市民倒數迎聖誕

仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

地方熱門新聞

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

南投市福崗路西延新建工程動土

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

更多熱門

相關新聞

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程8日在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界的見證與祝福下正式動土。本案基地面積 2,387 平方公尺，規劃為地上三層建築，總樓地板面積 1,510.87 平方公尺，由中華民國紅十字會慷慨捐贈總經費．1億1298萬3196元興建，不僅象徵社會力量對花蓮消防工作的支持，更體現民間團體與政府攜手守護公共安全的深刻關懷。

南投市啟動鄉村整體規劃重整6成非都市土地

南投市啟動鄉村整體規劃重整6成非都市土地

南投市社福新政　中低收1至5歲童每月3千津貼

南投市社福新政　中低收1至5歲童每月3千津貼

國3高架橋下將建南投大型親子輪動場公園

國3高架橋下將建南投大型親子輪動場公園

「忠義兒少福利園區」動土　總工程費15億

「忠義兒少福利園區」動土　總工程費15億

關鍵字：

南投市福崗路西延動土市區外環道路東西向

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」：尋求法律協助

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

更多

最夯影音

更多
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面