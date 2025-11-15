　
台大97年校慶　陳文章勉師生：主動回應社會重要議題

▲▼台大今天舉辦創校97年校慶大會，頒發光寶集團董事長宋恭源先生名譽博士學位。（圖／台大提供）

▲台大舉辦創校97年校慶，陳文章勉勵師生主動回應人類社會的重要議題。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（15日）舉辦創校97年校慶慶祝大會，校長陳文章致詞時指出，台大要以新的視野迎接快速變遷時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民，也期盼師生都能勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會的重要議題，讓台大不只引領台灣，更能引領世界高等教育的未來。

台大今天舉行創校97年校慶，邀請管中閔等歷任校長、各地校友及各界貴賓與會。會中並頒授光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻，同時表揚8位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎。

陳文章致詞時表示，台大要以新的視野迎接快速變遷時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民，也期盼台大師生都能勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會的重要議題，讓台大不只引領台灣，更能引領世界高等教育的未來。

台大近年積極推動多元而具國際視野的學習方案，陳文章指出，包括280 個領域專長模組、校院學士與榮譽學程，以及 NTU Beyond Borders 等方案，使台大首次榮獲《泰晤士高等教育》(THE) 亞洲高等教育獎「傑出學生支持獎」，並以「C³ Lab 未來人才培力計畫」入圍2025年 QS Reimagine Education Awards 「Developing Emerging Skills & Competencies」獎項，顯示台大在培育新世代人才方面的創新與前瞻。

▲▼台大校長陳文章（圖右）今天頒授名譽博士學位予光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源（圖左）。（圖／台大提供）

▲台大校長陳文章（圖右）今天頒授名譽博士學位予光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源（圖左）。（圖／台大提供）

台大今年頒給光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源名譽博士學位，陳文章指出，宋恭源為台灣光電產業先驅，長期耕耘電子科技產業的創新發展，開啟台灣LED產品自主研發產製先河，並布局全球屢創高峰，展現果斷與務實領導能力；更令人欽佩的是宋恭源對教育與人才培育堅持，推動永續經營，長期致力公益與教育，捐助並支持多所學校辦學，積極培育人才，展現對高教的遠見，其貢獻卓越，為企業家典範，故頒發名譽博士學位。

宋恭源在致詞時表示，為了讓台大變成台灣人的台大，推動成立頂尖研究講座，並邀請諾貝爾大師來台，這是因為一個真正好的大學，一定要有好的老師與教授，才能增加學生的遠見，這也是成立高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會原因，明年將有19個大學參與，邀請31個諾貝爾獎大師來台，希望這只是起頭，讓台大擔任領頭羊，將台大與台灣帶向全世界，變成全世界的台灣。

此外，台大今天也頒發「學生社會奉獻特別獎」予4位表現傑出學生，肯定他們的熱情、創意與行動力，具體展現台大人胸懷理想勇於追夢精神，包括「氣候變遷與永續發展國際學位學程」的雷元，肯定其推廣年輕世代的數據分析素養；藥學系的侯惠珠，因推動跨校、跨系的學術交流獲獎；環境與職業健康科學研究所的謝佳珩，讓世界看見台灣醫衛的實力；以及「創新領域學士學位學程」的利昱翰，以行動實踐教育創新。

台大公布第2屆「百大貢獻事跡」　健保、防疫、語音識別入列

台大校長陳文章宣布：有意續任

台大校長陳文章宣布：有意續任

高中生造假被4校退貨　陳文章鼓勵拼分科「考上台大也歡迎」

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

