台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

台灣大學今（13日）舉行臨時校務會議，並以74％ 同意票通過台大校長陳文章續任案投票。台大表示，投票結果顯示校務代表高度肯定陳文章治校成果。陳文章指出，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，讓台大在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章在2022年10月7日被選為台大第13任校長，並在2023年1月8日正式上任。根據「台灣大學組織規程」規定，校長任期4年，校長若要續任，必須在任期屆滿14個月前向校務會議表示爭取續任，報請教育部評鑑，再進行校內相關程序，包括獲得超過半數的臨時校務會議代表同意，才能續任校長。

台大今天在校總區行政大樓舉行臨時校務會議，辦理校長續任同意案。台大表示，今天會議應出席為172人，實際出席代表153人（出席率88.95％），最終共獲127票同意票，同意票為73.84％ （127/172） 同意，通過陳校長續任案，下任任期將從2027年1月8日至2031年1月7日止。

台大表示，陳文章獲得74％同意票，顯示校務會議代表高度認同陳文章以「推動永續發展、培育未來人才、發展特色研究、加強產學合作、提升國際影響力」的五大推展方向，打造台大成為華人最好大學，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

陳文章在獲悉續任案通過後表示，感謝校務會議代表肯定支持與託付的使命，深感負重致遠，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大在面臨快速變化的新科技及新時代下，能與時俱進，創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章指出，將會堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。而台大身為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，自己將秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。也很榮幸能與台大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年的新篇章。