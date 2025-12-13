　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

▲▼台大今天舉行校長續任投票，高教工會與台大學生出面抗議，擔任新月台主任的台大副校長丁詩同與顧問袁孝維，對員工職場霸凌，應該下台。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今天舉行校長續任投票，高教工會抗議台大副校長丁詩同與顧問袁孝維對員工職場霸凌，應該下台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（13日）舉行校長陳文章續任投票，但因台大紀念品商店爆發勞資爭議，高教工會今與台大學生出面抗議，要求台大撤回違法解僱，以及對新月台員工職場霸凌的台大副校長丁詩同與國際長袁孝維下台。台大重申，並無違法解僱事宜，涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，已組成調查小組進行調查中，若有結果後將儘速回覆陳情人。

台大新月台去年底化身為「台大紀念品旗艦店」正式開幕營運，並由台大紀念品辦公室負責，副校長丁詩同擔任辦公室主任。但卻爆發丁詩同與國際長袁孝維對員工職場霸凌，遭檢舉後更違法解僱員工。高教工會與台大學生社團在上周五舉行記者會抗議，並向台大遞交陳情書，提出包括「撤回違法解僱、立即改善台大新月台職場環境」等具體訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大今天舉行校長續任投票，高教工會與台大學生出面抗議，擔任新月台主任的台大副校長丁詩同與顧問袁孝維，對員工職場霸凌，應該下台。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大遭指控職場霸凌與違法解僱，高教工會與學生在行政大樓前抗議。（圖／記者許敏溶攝）

今天台大在行政大樓召開臨時校務會議，舉行校長陳文章續任投票，高教工會與台大學生不滿台大未回應上述訴求，一早在行政大樓外舉行記者會，並大喊「丁詩同、袁孝維霸凌首謀，退出新月台」、「陳文章出來面對」，同時繞著行政大樓走了一圈，要求陳文章不要讓自己成為官官相護、讓學校淪為勞權殺手的失格領導人。

高教工會研究員陳柏謙指出，上周五工會與台大學生社團共同揭露台大紀念品辦公室，身為主管的丁詩同和他的伴侶袁孝維，兩人有諸多違法濫權行徑，導致台大新月台淪為「勞權斷頭台」，過去幾個月來不但爆發嚴重勞資爭議、違法解僱、職場霸凌不法侵害，更將透過將業務外包來大量解僱兼職工讀生，但至今一周過去，台大除承認其違法解僱過程中完全沒有給予受霸凌員工應有陳述意見機會外，其餘訴求至今置之不理。

陳柏謙進一步指出，立法院前一陣子才三讀通過《職安法》，霸凌專章要求職場發生霸凌事件後，應該將霸凌者與職場的員工進行隔離，但袁丁兩人至今仍在新月台群組內，並展現各種影響力，袁孝維還公然對員工說「我還是你們的顧問」，讓還在職員工持續承受精神壓力。他說，今天趁著台大舉行臨時校務會議，要求陳文章應該針對霸凌首謀丁詩同與袁孝維的「袁丁集團」退出新月台。

▲▼台大今天舉行校長續任投票，高教工會與台大學生出面抗議，擔任新月台主任的台大副校長丁詩同與顧問袁孝維，對員工職場霸凌，應該下台。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教工會與台大學生出面抗議，要求丁詩同與袁孝維應退出新月台。（圖／記者許敏溶攝）

台大則回應，並無大量解僱員工，新月台員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，現已在司法偵查程序中。1人自願離職。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）至今皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

至於涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大強調，已在11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

有關新月台未來營運方向，台大表示，已知會新月台員工，將先依原來經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

麥當勞吃到「生雞塊」超噁！他酸店家給券了事　業者道歉認疏失

北捷「年末限定1服務」出現了！他秒懂：尾牙噴射祭要開始了

冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」：吃一次愛上

控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

客留2星負評「拉麵口味普又貴」！老闆怒：要多高級？以為吃日料？

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

棒球手套1折騙錢！詐騙帳號留言「笑死，報警有毛用」嘲諷苦主

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

麥當勞吃到「生雞塊」超噁！他酸店家給券了事　業者道歉認疏失

北捷「年末限定1服務」出現了！他秒懂：尾牙噴射祭要開始了

冷氣團今晚抵達「一路冷到下周一」　最凍剩10度　

涼麵加熱更超吃！超商店員激推「加熱10秒就好」：吃一次愛上

控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

客留2星負評「拉麵口味普又貴」！老闆怒：要多高級？以為吃日料？

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

棒球手套1折騙錢！詐騙帳號留言「笑死，報警有毛用」嘲諷苦主

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

生活熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「電梯樓層按錯」怎麼取消？新光三越解答

大學生路過抽成惹議　Cheap：商業鬼才

啦啦隊女神同框爸爸被酸「亂倫」　火大回嗆

E級DJ被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

冷氣團今晚報到　台北「滑梯式降溫」11℃

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

更多熱門

相關新聞

網爆料屏東男警騷擾女警辭職！警方回應了

網爆料屏東男警騷擾女警辭職！警方回應了

屏東縣警察局今年7月爆出有男警用手機偷拍女警如廁，11月又傳出有偵查隊長涉嫌霸凌女警遭調查，日前臉書粉專「靠北Police 」再爆料，屏東某分局有巡官騷擾女警，導致女警辭職。對此，屏東縣警局回應，該案由分局長官主動送縣警局性平審議會調查，認定性騷擾不成立，未來也會強化性平教育與申訴保護機制，對不當行為「零容忍」。

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

台積電副理爆女同事得帶狀皰疹　判刑2月賠10萬

台積電副理爆女同事得帶狀皰疹　判刑2月賠10萬

申訴職場霸凌身分遭曝光　台南職安處3人涉瀆職緩起訴

申訴職場霸凌身分遭曝光　台南職安處3人涉瀆職緩起訴

台大97年校慶　陳文章勉師生：主動回應社會重要議題

台大97年校慶　陳文章勉師生：主動回應社會重要議題

關鍵字：

台大新月台職場霸凌違法解僱丁詩同袁孝維陳文章

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面