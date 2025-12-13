控台大副校長、國際長職場霸凌　工會赴校務會議抗議：下台負責

▲台大今天舉行校長續任投票，高教工會抗議台大副校長丁詩同與顧問袁孝維對員工職場霸凌，應該下台。（圖／記者許敏溶攝）

台大今（13日）舉行校長陳文章續任投票，但因台大紀念品商店爆發勞資爭議，高教工會今與台大學生出面抗議，要求台大撤回違法解僱，以及對新月台員工職場霸凌的台大副校長丁詩同與國際長袁孝維下台。台大重申，並無違法解僱事宜，涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，已組成調查小組進行調查中，若有結果後將儘速回覆陳情人。

台大新月台去年底化身為「台大紀念品旗艦店」正式開幕營運，並由台大紀念品辦公室負責，副校長丁詩同擔任辦公室主任。但卻爆發丁詩同與國際長袁孝維對員工職場霸凌，遭檢舉後更違法解僱員工。高教工會與台大學生社團在上周五舉行記者會抗議，並向台大遞交陳情書，提出包括「撤回違法解僱、立即改善台大新月台職場環境」等具體訴求。

▲台大遭指控職場霸凌與違法解僱，高教工會與學生在行政大樓前抗議。（圖／記者許敏溶攝）

今天台大在行政大樓召開臨時校務會議，舉行校長陳文章續任投票，高教工會與台大學生不滿台大未回應上述訴求，一早在行政大樓外舉行記者會，並大喊「丁詩同、袁孝維霸凌首謀，退出新月台」、「陳文章出來面對」，同時繞著行政大樓走了一圈，要求陳文章不要讓自己成為官官相護、讓學校淪為勞權殺手的失格領導人。

高教工會研究員陳柏謙指出，上周五工會與台大學生社團共同揭露台大紀念品辦公室，身為主管的丁詩同和他的伴侶袁孝維，兩人有諸多違法濫權行徑，導致台大新月台淪為「勞權斷頭台」，過去幾個月來不但爆發嚴重勞資爭議、違法解僱、職場霸凌不法侵害，更將透過將業務外包來大量解僱兼職工讀生，但至今一周過去，台大除承認其違法解僱過程中完全沒有給予受霸凌員工應有陳述意見機會外，其餘訴求至今置之不理。

陳柏謙進一步指出，立法院前一陣子才三讀通過《職安法》，霸凌專章要求職場發生霸凌事件後，應該將霸凌者與職場的員工進行隔離，但袁丁兩人至今仍在新月台群組內，並展現各種影響力，袁孝維還公然對員工說「我還是你們的顧問」，讓還在職員工持續承受精神壓力。他說，今天趁著台大舉行臨時校務會議，要求陳文章應該針對霸凌首謀丁詩同與袁孝維的「袁丁集團」退出新月台。

▲高教工會與台大學生出面抗議，要求丁詩同與袁孝維應退出新月台。（圖／記者許敏溶攝）

台大則回應，並無大量解僱員工，新月台員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，現已在司法偵查程序中。1人自願離職。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）至今皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

至於涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大強調，已在11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

有關新月台未來營運方向，台大表示，已知會新月台員工，將先依原來經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。