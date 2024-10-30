專注力不夠影響工作？他靠喝「這個」全集中呼吸

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現代人工作壓力大，下班回家精疲力盡，連追劇都累到無法集中專注力，轉而選擇滑短影音這類快閃資訊，這些現象可能正反映出你的專注力的「碎片化」，為了了解這種情況是否普遍，《街訪突即隊》的小編阿肥就來到街頭，詢問路人是否也有類似的困擾，結果揭示現代人的共同心聲。

現代上班族普遍面臨快節奏與長工時的挑戰，導致身體無法獲得充足休息，同時體內幫助維持體力與思緒的”肌肽”隨著年齡流失，使體力開始下滑，影響專注反應力和工作表現。本次的街訪調查顯示，專注力碎片化已成常態。最近爆紅的《黑白大廚》中，一位廚師在煮義大利麵時忘了放大蒜，引起話題。一位內場廚師即分享，這種失誤在餐飲界並不少見：「我曾經煮三杯雞時，竟忘了加九層塔，甚至還把醬油誤加成烏醋。」另一位專職操盤美股與台股的主婦，因作息不正常，精神不集中，常常差點買錯股票。這些現象反映出上班族在工作與生活中的專注力危機。

為了測試路人的專注力，小編阿肥特別拿出按鱷魚牙齒的遊戲來挑戰。結果顯示，主婦和上班族因為專注力不足，都不幸被鱷魚「咬到」而淘汰，只有外送員憑藉良好的專注力和快速反應成功獲勝。他還大方分享自己的保養秘訣，正是常喝白蘭氏雙認證鷄精讓他在工作中保持最佳的專注狀態，充滿自信。

小編阿肥隨後突擊攝影棚，測試美女主播雅憶的專注力。雅憶表示：「我每天中午背稿時需要保持極高的專注力，因此製作人推薦我喝白蘭氏雙認證鷄精。」這款鷄精以獨家專有技術製成，利用高溫高壓萃取，含有易吸收、高濃度微分子肌肽，可以幫助高效率的補充活力，進而帶動思緒更清晰。為了驗證雅憶所言屬實，小編阿肥與她進行了一項專注力大考驗，最終，雅憶以高分戰勝了小編阿肥。

肌肽會隨著年齡流失，但因人體無法自行生成，須透過飲食補充，雅憶強力推薦想提升體力與專注力的朋友，試試白蘭氏雙認證鷄精，她也分享：「現在的口感比以前更清爽順口，完全不油膩，喝起來非常舒服。」喝完被圈粉的小編阿肥也認同這款鷄精喝起來很清爽。白蘭氏雙認證鷄精之所以如此清爽，是因為經過高速精密離心技術去除油脂，打造出0脂肪、0膽固醇的配方，並且不含防腐劑和人工化學添加物，喝起來完全無負擔，讓健康和專注力都能兼顧。

不只好喝現在還有好康可拿，只要加入白蘭氏官方LINE帳號，就能參加「白蘭氏鷄精專注力挑戰賽」，挑戰賽共三關，限時30秒，每天有三次累積積分的機會，參加者有機會贏得半年份的鷄精大獎！此外，每天前三名還可額外獲得LINE POINTS 10點，快來挑戰積分，贏取豐富好禮吧！

讓許多需要保持活力與專注力的上班族和學生愛不釋手的白蘭氏雙認證鷄精，能有效提升體力、進而讓思緒更清晰，還是嚴選鷄隻提取珍貴微分子肌肽Carnosine，讓大家（你）重新找回活力思緒，同時也獲得國家健康食品雙認證，可以抗疲勞、調節免疫力，早上喝好吸收，各行各業的族群都能因此受益，精力充沛迎接挑戰！