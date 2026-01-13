　
    • 　
>
地方 地方焦點

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

▲雲林愛心年菜整合平台邁入第7年，累計已協助近萬戶弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林愛心年菜整合平台邁入第7年，累計已協助近萬戶弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自2020年首創「雲林縣愛心年菜整合平台」，整合各界年菜捐贈資源，透過評估與通報機制，將年節溫飽送進有需要的家庭。平台運作至今邁入第7年，累計嘉惠近萬戶弱勢家戶，讓年菜不只是一桌飯菜，更成為寒冬中流動的溫暖。

縣府今（13）日運用公益彩券盈餘分配款補助，舉辦「在雲林過好年，幸福年菜好過年」生活扶助寒冬送愛年菜整合平台暨實物銀行春節送暖記者會。副縣長謝淑亞向長期投入年菜與物資捐助的企業、團體與個人頒發感謝狀。縣府指出，平台成立6年來已協助9,763個家戶，今年預計再協助1,500戶，服務範圍遍及全縣20個鄉鎮市。

謝淑亞表示，春節圍爐對多數家庭而言理所當然，對弱勢家戶卻往往是一種奢望。縣府今年以公益彩券盈餘分配款補助99萬5,400元支持愛心年菜計畫，並由財團法人雲萱基金會持續統籌平台運作，串聯企業、社團與民間善心，共募集現金及物資逾81萬元，補足弱勢家庭年節所需。

今年響應單位涵蓋同鄉會、建築及不動產公會、企業、宗教團體與公益社團等，形成跨縣市、跨領域的愛心網絡；另沈芯菱博士響應縣府推動減碳生活，隨年菜加碼贈送1,700個環保袋，將關懷延伸至環保行動。

除年菜發送外，縣府也於春節期間結合20鄉鎮市公所、警察局及全縣65個派出所與分駐所，提供440包實物銀行緊急物資包及50包禦寒物資，讓有需要的鄉親與街友可就近領取，不必在寒流中奔波。縣府統計，實物銀行自101年開辦至今，已累計發送超過6萬戶次，平均每月協助約445戶家庭。

社會處指出，114年度共有7位善心人士及20家企業團體捐贈物資，總價值逾802萬元，其中包含棉被、保暖衣物與生活必需品，協助因失業、變故陷入困境的家庭度過難關。縣府也感謝人安福利慈善基金會雲林平安站長年駐點，提供街友防寒、防飢及生活輔導等第一線服務，讓街友在寒冬中獲得即時照顧。

雲萱基金會董事長黃凱稜表示，今年承辦愛心年菜整合已是第7年，年菜數量比往年增加約300份，團隊逐一比對資料，希望將資源送到真正需要的家庭，也期待受助者在穩定生活後，未來能將愛心再傳遞出去。謝淑亞也提醒，春節期間縣府社福服務不打烊，民眾若發現周邊親友或鄰居有急難需求，可撥打1957福利諮詢專線或1999縣民服務專線通報，讓縣府即時介入協助，陪伴鄉親平安迎新年。

▲雲林愛心年菜整合平台邁入第7年，累計已協助近萬戶弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲愛心年菜與春節緊急物資袋裝上行動社福專車，將送往全縣各鄉鎮市。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/11 全台詐欺最新數據

