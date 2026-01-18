冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

▲花蓮縣開靈宮因開漳聖王旨示，年年舉辦冬令救濟公益善行，今年再度以開靈宮善心協會的名義捐出萬斤白米。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣開靈宮奉開漳聖王旨示，年年舉辦冬令救濟發放物資的公益善行，十餘年來未曾間斷。今天上午再度以開靈宮善心協會的名義捐出萬斤白米給花蓮市、吉安鄉、新城鄉、壽豐鄉、豐濱鄉等公所扶助弱勢族群。

花蓮市長魏嘉彥前往捐贈儀式頒發感謝狀，他說，這批物資將會存入實物銀行，並在農曆年前提供民眾登記領取，感謝來自社會大眾挹注的資源，讓花蓮市這座城市更加友善、溫馨。





開靈宮善心協會理事長林世震表示，開漳聖王旨示，指縣內有許多家庭的生活非常困苦，需要社會大眾的關懷，因此開靈宮十多年前透過管理委員會幹部及信徒們出錢出力，除每月定期扶助弱勢家庭外，也在慶典法會後將信徒捐贈的物資送給社區周邊的清寒家庭。



林世震也說，歲末年終之際，開靈宮購買白米來幫助縣境內的弱勢家庭，也藉此將開漳聖王慈悲為懷的精神轉化為對眾生的關懷。

▲▼花蓮市長魏嘉彥前往捐贈儀式頒發感謝狀。

開靈宮捐給花蓮市公所400斤的白米外，也送給周邊包括國富、國強、國興、國慶、國裕、國福等六里的低收入戶和中低收入戶，總計165戶的物資。

魏嘉彥感謝開靈宮信眾的愛心善舉，這批白米將存入愛花蓮實物銀行，在農曆年前提供民眾登記領取。他提到，由於近年自然災害及大環境影響，經濟不景氣，固定前往實物銀行領取物資的民眾也不斷增加，而實物銀行所有的物資來源並非來自公務預算，全數有賴於社會各界宮廟、企業和善心大德的捐贈，才能讓庫存足夠供給。





蕭子蔚課長補充說，愛花蓮實物銀行請領資格沒有限制戶籍，無論戶口設籍哪裡，只要對民生物質有需求者，都可以到實物銀行洽詢；他也特別感謝社會各界共同響應，呼籲大家一起來幫助需要幫助的家庭，挹注物資妥善運用，讓花蓮市成為友善有愛的城市。

到場貴賓還包括花蓮縣議員魏嘉賢、鄭乾龍、鄭寶秀，花蓮市民代表莊依婕、田珍綺，花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、立法委員傅崐萁辦公室主任李松年，以及開靈宮善心協會理事長林世震、副理事長謝癸蘭，開靈宮主委林國華與各理監事。