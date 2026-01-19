冷氣團強度近寒流等級！天氣粉專：北台灣水氣偏多「冷得很有感」

▲冷氣團強度接近寒流等級。（示意圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

氣溫準備急凍！天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒，根據最新模式資料，即將南下的這波強烈冷氣團，整體強度「相當接近寒流等級」，並非普通降溫而已。尤其北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，屬於那種「冷得很有感」的類型，提醒民眾務必提前做好保暖準備。

台灣颱風論壇指出，從模式模擬來看，這波冷空氣南下後，北台灣不只氣溫下滑，還因為水氣偏多，體感溫度會比實際數字來得更低，「濕冷感將被進一步放大，這一波屬於『冷得很有感』的類型，請務必提前做好保暖準備！」

除了平地明顯轉冷，粉專也提醒，高山地區有機會迎來降雪。貼文提到，北部與中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下，「有降雪機會」，並附上歐洲模式周三（21日）深夜的溫度分布圖，顯示高山區低溫條件相當明顯。

全台2天最凍 強烈冷氣團在路上

台灣颱風論壇稍早也曾發文提到，這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，中南部以乾冷為主，日夜溫差大，提醒大家務必留意接下來的天氣變化。

今天

東北季風增強，氣溫逐步下降

北部、宜蘭轉為濕涼並容易下雨，中南部晴朗。

周二

強烈冷氣團南下，各地開始降溫

北、東部容易下雨，中南部晴朗。

周三、周四

為最冷時段，各地低溫約11～13度

內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右

北台灣全天濕寒冷，中南部夜晨特別冷。

周五、周六

冷氣團逐漸減弱，氣溫小幅回升

水氣減少，西部晴朗或多雲；基宜花東雲多零星雨。