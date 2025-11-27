　
花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造「文化線條與身體記憶展區」

▲▼花蓮,FaliFali音樂節,藝術,文化,玉里,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

2025 FaliFali音樂節邀請四位作品風格鮮明、深具文化底蘊的藝術家——鶴岡部落刺青藝術家Kacaw與包子、太魯閣族藤編團隊歌勒文傳工作室、馬太林部落阿美族鑲嵌藝術家陳弘芳、以及移居都蘭部落的畫家王冠東，共同呈現花東原民文化最具力量的視覺語彙。

來自鶴岡部落的刺青藝術家Kacaw與包子以傳統紋樣、自然符號與族群故事為靈感，其作品呈現原住民族對身體、家族與生命的態度。此次Fali Fali中，他們將以「身體是記憶的地圖」為主題，讓民眾看見刺青不只是裝飾，而是一段段生命故事的承載。

▲▼花蓮,FaliFali音樂節,藝術,文化,玉里,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

來自花蓮秀林的歌勒文傳工作室則以太魯閣族藤編工藝聞名，承襲父親技藝、突破「藤編只傳男不傳女」禁忌的都姆恩．馬邵 。繼承父親技藝的都姆恩．馬邵坦言在學習藤編的過程中遭遇許多困難。如今，繼承了父親的志向與好手藝，成立「歌勒文傳工作室」，致力傳承太魯閣族傳統文化，以山林採集的藤材、竹材編織出生活器具、籃具與裝飾藝術，作品線條流暢、結構堅韌。讓民眾親眼見證傳統工藝之美。

▲▼花蓮,FaliFali音樂節,藝術,文化,玉里,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

馬太林部落阿美族鑲嵌藝術家陳弘芳擅長以鑲嵌玻璃進行創作，作品光影細緻、色彩多層。他的創作靈感多來自部落環境日常與大自然的元素，近年來受到收藏家注目，並具有一定的收藏量，希望透過玻璃和光影的美麗讓全世界認識原民文化。

▲▼花蓮,FaliFali音樂節,藝術,文化,玉里,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

移居都蘭部落的畫家王冠東，以印象與插畫風格的筆觸描繪山、海與部落的人。他的作品常以強烈色塊與自由線條呈現土地情感，畫面充滿力量與流動感，用創作分享這片土地與生活中的感動。

▲▼花蓮,FaliFali音樂節,藝術,文化,玉里,原民。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府原住民行政處表示， 文化創作是族人生命經驗與歷史記憶的延伸 ，今年特別邀請具有鮮明文化語彙的藝術家參與 FaliFali 展區，希望讓更多民眾在音樂節中，看見花東原民文化的細緻與深度，並在藝術中感受土地與生命的連結。

【活動資訊】
日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜14:00－21:00
地點｜花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區
花蓮FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

