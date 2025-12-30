　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮台9線死亡車禍！「苦茶油牧師」遭追撞　顱內出血送醫不治

▲63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹。(圖民眾提供下同)

▲63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹。（圖／民眾提供，資料照）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮29日發生一起死亡車禍，63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車載著弟弟外出，行經台9線273公里處先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹，警消獲報到場救援，發現牧師已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。

▲▼崙山部落苦茶油遭詐團打2折銷售。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲溫光亮帶領居民製作苦茶油，讓部落有「黃金苦茶油之鄉」美名。（圖／資料照）

警方初步調查，當天吳姓駕駛自用小貨車與溫姓駕駛自用小貨車，雙方當時均沿台9線北往南方向直行行駛，於事故地點發生追撞，致溫姓駕駛失控撞擊同向路樹。事故造成溫姓駕駛有顱內出血、左腳骨折及全身多處擦挫傷，經救護人員送往玉里榮民醫院急救，仍宣告不治。

▲63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹。(圖民眾提供下同)

▲警消獲報到場救援，發現牧師已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。（圖／民眾提供）

據了解，溫光亮牧師原是一名水電技師，直到30歲時成為牧師並開始在玉里崙山部落教會服務，由於部落人口外流嚴重，為了增加部落收入，他帶著族人整理荒廢的油茶園，申請設備、鑽研榨油技術，透過教會跟外界通路推廣，讓崙山黃金苦茶油成為部落代表農產品。

玉里分局表示，台9線為縱谷重要幹道，將持續針對超速、未保持安全距離、危險駕駛及酒後駕車等重大違規行為加強取締，並配合不定期交通稽查與巡邏勤務，以降低事故發生風險。也呼籲用路人，行車務必遵守交通規則、保持安全距離，行經長直路段及視線不良路段時更應減速慢行，共同維護道路交通安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

觀音山隧道追撞　車頭起火引回堵

觀音山隧道追撞　車頭起火引回堵

新北市台64線觀音山隧道內，今天（26日）早上9時許，一輛小貨車遭後方汽車追撞，汽車駕駛下車後，引擎室就冒出濃煙起火，駕駛急忙拿滅火器撲滅火勢；警消獲報，抵達現場時發現火勢已熄滅，汽車駕駛僅手腳擦、挫傷不須送醫；但該起事故影響後方車流，警方到場迅速疏導交通。

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車無人傷、駕駛酒測未超標

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車無人傷、駕駛酒測未超標

台南某國小旁死亡車禍！騎士遭遊覽車輾壓身亡

台南某國小旁死亡車禍！騎士遭遊覽車輾壓身亡

即／台南安南區死亡車禍　騎士遭遊覽車撞死

即／台南安南區死亡車禍　騎士遭遊覽車撞死

關鍵字：

死亡車禍玉里苦茶油牧師追撞顱內出血不治

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面