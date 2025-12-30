花蓮台9線死亡車禍！「苦茶油牧師」遭追撞　顱內出血送醫不治

▲63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹。（圖／民眾提供，資料照）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮29日發生一起死亡車禍，63歲溫光亮牧師當天駕駛小貨車載著弟弟外出，行經台9線273公里處先遭另一輛小貨車追撞，導致車輛失控再撞路樹，警消獲報到場救援，發現牧師已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。

▲溫光亮帶領居民製作苦茶油，讓部落有「黃金苦茶油之鄉」美名。（圖／資料照）

警方初步調查，當天吳姓駕駛自用小貨車與溫姓駕駛自用小貨車，雙方當時均沿台9線北往南方向直行行駛，於事故地點發生追撞，致溫姓駕駛失控撞擊同向路樹。事故造成溫姓駕駛有顱內出血、左腳骨折及全身多處擦挫傷，經救護人員送往玉里榮民醫院急救，仍宣告不治。

▲警消獲報到場救援，發現牧師已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。（圖／民眾提供）

據了解，溫光亮牧師原是一名水電技師，直到30歲時成為牧師並開始在玉里崙山部落教會服務，由於部落人口外流嚴重，為了增加部落收入，他帶著族人整理荒廢的油茶園，申請設備、鑽研榨油技術，透過教會跟外界通路推廣，讓崙山黃金苦茶油成為部落代表農產品。

玉里分局表示，台9線為縱谷重要幹道，將持續針對超速、未保持安全距離、危險駕駛及酒後駕車等重大違規行為加強取締，並配合不定期交通稽查與巡邏勤務，以降低事故發生風險。也呼籲用路人，行車務必遵守交通規則、保持安全距離，行經長直路段及視線不良路段時更應減速慢行，共同維護道路交通安全。

