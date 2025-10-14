　
社會 社會焦點 保障人權

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

記者唐詠絮／彰化報導

近期彰化鹿港運動場旁的兒童遊戲沙坑，驚見多達22隻流浪狗群聚，不僅對民眾狂吠、追車，更在沙坑中便溺，引發安全與衛生隱憂。適逢台灣設計展在鹿港設有展區，鎮公所積極進行誘捕，卻接連發生民眾惡意打開誘捕籠放狗事件，半個月內已有3隻被抓後遭放走，鎮長許志宏溫情喊話，強調誘捕是為了維護民眾安全，呼籲民眾勿再破壞籠具。

▲有民眾從捕狗籠將浪狗放出。（圖／公所提供）

▲有民眾從捕狗籠將浪狗放出。（圖／公所提供，以下同）

▲有民眾從捕狗籠將浪狗放出。（圖／公所提供）

▲有民眾從捕狗籠將浪狗放出。（圖／公所提供）

鹿港運動場周邊近日成為流浪狗聚集熱點，尤其在兒童遊戲沙坑區，多達22隻流浪犬盤踞，不僅模樣兇狠、對路人緊盯狂吠，更出現追擊機車騎士的危險行為。有家長在網路社群反映：「帶小孩來玩卻看到一堆狗，心跳都快停了！」除了安全問題，沙坑衛生也令人卻步，儘管鎮公所已圍封鎖線並加強消毒，仍無法有效阻擋狗群進入。

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲公所前往沙坑圍封鎖線消毒。（圖／翻攝公所官網）

為因應流浪犬問題，鹿港鎮公所自9月底展開誘捕行動，由清潔隊與公園管理所合作，於體育場、小鹿公園及兒童公園等地設置誘捕籠。半個月來共捕獲10隻流浪狗，卻陸續有民眾擅自打開籠門，導致其中3隻被放走而「白忙一場」。公所指出，放狗行為包括10月8日體育場周邊一名男性，以及10月14日早晨兩位婦人。

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港是觀光小鎮，又是台灣設計展展區之一，流浪狗追車、攻擊騎士的事件時有所聞，誘捕工作是為了保障民眾安全。他呼籲民眾不要因一時同情隨意放狗，反而造成公共危險與防疫漏洞。目前被捕獲的流浪狗已送往彰化縣動防所安置，未來將持續加強誘捕與環境管理。

鎮公所強調，街頭餵養行為使流浪狗持續聚集，讓誘捕成效大打折扣，未來除了持續勸導，也將評估為沙坑加裝護欄、遮陽棚與清洗設施，從硬體改善著手，打造更安全的遊憩環境。

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

▲鹿港運動場兒童遊戲沙堆成22隻浪犬天堂。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮~2）

10/13 全台詐欺最新數據

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

北市一名從事清潔隊工作超過30年的黃姓清潔隊員，值勤時拿走民眾丟棄的舊電鍋，轉送給拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴。今（14）日士院開庭審理，黃員坦承犯行，語氣充滿無奈。公訴檢察官強調，「不該以『廖添丁義賊』的方式慷他人之慨」，建請法院依法減刑但勿免刑，全案將於12月2日上午宣判。

即／精舍命案李威轉污點證人　職業法官接手首出庭

即／精舍命案李威轉污點證人　職業法官接手首出庭

教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

高雄男拍總統車隊遭制止　仁武分局今改口

高雄男拍總統車隊遭制止　仁武分局今改口

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

關鍵字：

彰化流浪狗鹿港設計展鎮長動保影音

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

