天災害著果不良！花蓮玉里4類水果獲救濟補助　每公頃8萬

▲▼縣府農業處勘災小組現勘，發現有著果不良、落果等遲發性災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受4月降雨減少影響，花蓮玉里鎮肚臍橙、砂糖橘、美人柑等柑橘類水果有著果不良、落果等遲發性災情，農業部公告本縣玉里鎮柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）為114年4月乾旱（遲發性）農業天然災害現金救助地區，受理期11/4至11/17止。

花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，縣府於10月28日組成勘災小組現勘並向農業部爭取救助，經農業部審查後於11/3日公告玉里鎮柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）為114年4月乾旱（遲發性），農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自114年11月4日起至114年11月17日止（受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，「柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）」救助額度每公頃為8萬元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至11月17日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。也提醒農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

