　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

天災害著果不良！花蓮玉里4類水果獲救濟補助　每公頃8萬

▲▼縣府農業處勘災小組現勘，發現有著果不良、落果等遲發性災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣府農業處勘災小組現勘，發現有著果不良、落果等遲發性災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受4月降雨減少影響，花蓮玉里鎮肚臍橙、砂糖橘、美人柑等柑橘類水果有著果不良、落果等遲發性災情，農業部公告本縣玉里鎮柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）為114年4月乾旱（遲發性）農業天然災害現金救助地區，受理期11/4至11/17止。

花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，縣府於10月28日組成勘災小組現勘並向農業部爭取救助，經農業部審查後於11/3日公告玉里鎮柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）為114年4月乾旱（遲發性），農業天然災害現金救助地區。

▲▼縣府農業處勘災小組現勘，發現有著果不良、落果等遲發性災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自114年11月4日起至114年11月17日止（受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，「柑橘（肚臍橙、砂糖橘、美人柑）」救助額度每公頃為8萬元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

▲▼縣府農業處勘災小組現勘，發現有著果不良、落果等遲發性災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至11月17日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。也提醒農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

不倒騎士環島抗癌！騎行1100公里　呼籲「運動抗癌」接受挑戰

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車　酒測超標被送辦

桃市圖青埔智慧科技分館啟用，六大亮點開啟智慧閱讀新世代

1通報案變暖心關懷　內埔警化身90歲長者守護者

日本鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲　盼攜手開啟台南與九州新航線

天災害著果不良！花蓮玉里4類水果獲救濟補助　每公頃8萬

走讀老派花蓮！30幅老照片回憶市街飲食文化　報名送日曆明信片

遏止犯罪隱身山林　里港警運用無人機深入原鄉清查治安

醫路遙遠心不遠　陳明珠、黃健榮兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

不倒騎士環島抗癌！騎行1100公里　呼籲「運動抗癌」接受挑戰

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車　酒測超標被送辦

桃市圖青埔智慧科技分館啟用，六大亮點開啟智慧閱讀新世代

1通報案變暖心關懷　內埔警化身90歲長者守護者

日本鹿兒島商工會議所拜會黃偉哲　盼攜手開啟台南與九州新航線

天災害著果不良！花蓮玉里4類水果獲救濟補助　每公頃8萬

走讀老派花蓮！30幅老照片回憶市街飲食文化　報名送日曆明信片

遏止犯罪隱身山林　里港警運用無人機深入原鄉清查治安

醫路遙遠心不遠　陳明珠、黃健榮兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

【求生慾】老婆の陷阱題：愛我還是愛女兒？

地方熱門新聞

停車格畫到路中央？市長：設行人道

台中下坡路段車禍　居民：今年好幾次

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

桃園RCA場址解編時程　市議員黃家齊關切

投縣10萬長輩健保費將全額補助

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

醫路遙遠心不遠　兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

更多熱門

相關新聞

甩油好夥伴！營養師曝百香果營養好處

甩油好夥伴！營養師曝百香果營養好處

酸酸甜甜的百香果，一切開香味撲鼻而來，它不只香氣迷人、口感誘人，更是營養師高敏敏大力推薦的高維他命C與高纖維代表。每100克僅約64大卡熱量，卻含有超過5克的膳食纖維與豐富抗氧化物，更是天然的「甩油好夥伴」。

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

基隆除濕機汰換補助用罄　市府：將續受理明年度案

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

關鍵字：

天災著果玉里水果救濟補助公頃

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面