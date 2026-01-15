蛇蠍台女老鼠藥毒殺澳洲男友未遂　家中搜出英國前夫骨灰結局曝

▲楊姓女子涉毒殺澳洲男友未遂被起訴，被控殺害英國前夫的案子則因罪嫌不足不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

楊姓女子涉嫌在2023年間3度以老鼠藥毒害澳洲籍男友，被依殺人未遂罪嫌起訴求刑8年，楊女的英國籍前夫弟弟來台提告，表示哥哥大衛跟楊女來台同住之後失聯，懷疑也遭楊女殺害，檢警搜索楊女住處，找到疑似大衛的骨灰，但已碳化無法進行檢測，相關病歷與醫師等人證詞，都無法證實大衛因中毒死亡，台北地檢署檢15日以罪嫌不足等理由，處分不起訴楊女。

楊女原本和英國籍丈夫大衛同居於台北市松山區，大衛在2023年1月間突發惡疾過世後，楊女上網尋求慰藉，認識來台學習中文的澳洲男子Alex並交往，楊女不滿Alex決定提前返回澳洲，將液態老鼠藥摻入果汁，害Alex因腹瀉嘔吐、流鼻血、血尿而就醫，Alex服用解毒劑緩解後，又遭到楊女2度在食物、藥物中加毒，害Alex病情反覆加劇，Alex父母公開募款，籌措醫療專機回澳洲的經費，事件因此爆發，北檢主動分案展開偵辦。

2024年初，1名英國籍男子來台報案，他表示哥哥大衛跟楊女來台同居後失聯多時，檢警發現大衛也曾因腹痛血尿就醫，2022年12月21日急診住院，症狀緩解後出院，卻又在2023年1月2日因心肺功能停止被送醫結果不治，情況與Alex受害遭遇如出一轍，引起辦案人員高度懷疑。

但是急診醫師證稱，當時為大衛做超音波跟抽血檢查後，判斷疑似結石跟泌尿道感染有關，除非高度懷疑中毒，否則不會做毒藥物檢驗，後來警方接獲通報，前往觀察大衛的遺體沒有明顯外傷，綜合研判無外力介入，若要知道進一步死因，需要進行刑事相驗。

結果楊女的姊夫轉達表示家屬希望保留大體完整，所以並未進行解剖採樣，由法醫師開立死因為「心臟衰竭及呼吸衰竭」的死亡證明書，讓楊女得以在大衛死亡14天後，將遺體送往殯儀館火化。

檢察官認為既有的病歷、相驗通報單等事證無法確認大衛是否因中毒死亡，雖然楊女家中被搜出大衛的骨灰，但是所有組織已經碳化，無藥物也在高文火化下全數分解，無法進行檢測，因此以楊女被控殺人罪嫌不足等理由，處分不起訴。至於楊女涉嫌殺害Alex未遂案，目前仍在台北地院審理中。