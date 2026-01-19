30歲存款不到10萬「是不是沒救了？」　過來人吐實話：比這要幹嘛

▲原PO的存款不到10萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

到了30歲，存款該有多少才算及格？近日有一名男網友發文感嘆，身邊的同學雖然月薪大約3至4萬元，但因為住在家裡，加上很早就開始接觸股票投資，不僅擁有多個銀行帳戶，其中一個戶頭甚至有70萬存款，反觀自己，存款不到10萬元。貼文曝光後，引起討論。

見同儕買名錶 原PO嘆自己存款少

這名男網友在Dcard上，以「30歲沒存款是不是真的沒救了」為標題發文，提到身邊的同學很早就開始接觸股票，甚至每天都在聊相關話題。他說，這些朋友月薪約3到4萬元，且都住在家裡，但讓他驚訝的是，朋友們竟然能購買價值20萬至30萬元的昂貴手錶，且詢問後得知，對方並非分期付款，而是刷卡一次付清。

戶頭僅5萬元 他好奇大家的經濟狀況

原PO進一步透露，現在擁有多個帳戶很正常，但他某次無意間看到朋友點開的其中一個戶頭，金額竟有70萬元。回頭看看自己，戶頭裡的錢不到10萬元，大約只有5、6萬元。他也好奇，像朋友這樣薪水普通，但卻能全額買名錶的人是否很多？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「存款70萬敢買20萬的錶也沒比你好多少，不用擔心」、「如果有人年薪千萬，結果退休的時候資產被詐騙光，他可能還比你慘，比這個要幹嘛」、「現在沒存款不代表未來沒存款啊，有這個想法就要想辦法往目標邁進」、「如果覺得自己很弱，那就強迫自己開始存股，沒什麼好比的」。也有網友表示，「真心覺得沒救，沒啥好建議的，薪水少就是要花少，不然就認命點，兼職」。