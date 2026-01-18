板橋2工人約吃宵夜　騎車未打方向燈遭攔…毒駕各重罰9萬！

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區2名工人18日凌晨分別騎機車在相約前往吃宵夜途中，因轉彎未打方向燈被巡邏員警攔下，沒想到經警方調查，發現2人神情慌張，經毒品唾液快篩均呈安非他命陽性反應，2人坦承吸毒，訊後依公共危險罪（毒駕）移送法辦，並依道交法第35條第1項及第42條各重罰9萬元1200元，機車部分依法扣車及吊扣駕照1年至2年。

▲板橋戴男及林男騎機車未打方向燈遭警攔下，唾液檢測驗出安毒陽性 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

海山警分局江翠派出所員警今天凌晨1時許，巡邏行經板橋區四維路巷弄時，目擊前方2輛機車在轉彎時雙雙未依規定使用方向燈。員警隨即上前示意靠邊停車受檢。當2名工人39歲的戴姓騎士與52歲的林姓騎士停下後，面對員警盤查詢問，神情顯得異常緊張，眼神不斷飄移。調查發現2人均有毒品前科，隨即要求配合檢測。

戴男與林男經接受毒品唾液快篩。檢測結果均呈現第二級毒品安非他命陽性反應，2人坦承稍早確實有吸食毒品，原本相約騎車出門吃宵夜，沒想到轉彎沒打方向燈，被眼尖的巡警逮個正著。警方隨即將2人帶回派出所進行尿液採證。

針對2人違法行為，除了依公共危險罪（毒駕）移送新北地檢署偵辦外，交通違規部分依《道路交通管理處罰條例》毒駕與不依規定使用燈光，分別各處9萬1200元罰鍰，機車部分當場移置保管車輛，並吊扣駕駛執照1年至2年。