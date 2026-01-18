　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

▲▼「樂檸漢堡」推出全新「香菜花醬漢堡」系列。（圖／業者提供）

▲樂檸漢堡推出全新「香菜花醬漢堡」系列。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「樂檸漢堡」推出全新「香菜花醬漢堡」系列，選用彰化北斗香菜合作社提供的新鮮香菜搭配牛肉排、雞排等打造3款限定漢堡，還有香菜飲料，即日起正式上市。另外，德克士炸雞則有新春限定新品，包括龍蝦炸雞桶、極上海皇賀歲堡，限時販售至3月4日。

▲▼「樂檸漢堡」推出全新「香菜花醬漢堡」系列。（圖／業者提供）

▲香菜花醬系列一共有3款漢堡。

▲▼「樂檸漢堡」推出全新「香菜花醬漢堡」系列。（圖／業者提供）

▲同步開賣「香菜Mojito」。

樂檸漢堡推出「香菜花醬手打牛堡」、「香菜花醬雞排堡」以及「香菜花醬蔬食堡」，使用香菜、花生醬後搭配手打牛肉排、雞排及植物肉排，單點190元起，套餐255元起。另外，還有「香菜Mojito」，售價75元。以上品項數量有限、售完為止。

▲▼德克士炸雞推出新春新品。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞開賣一系列新春新品。

德克士脆皮炸雞則開賣一系列新春新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元；另外，「香濃乳酪條」單點79元，加購價59元，龍蝦風味沾醬也提供單點35元。

還有多人組合「開運海陸分享餐」，內含6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶+極上海皇賀歲堡1顆+香濃乳酪條1份+海派鮮脆蝦1份+WASABI雞軟骨1份+紫金QQ球1份+冰紅茶4杯，原價980元，特價688元，享7折優惠。

業者也宣布人氣「黃金龍蝦風味Q蝦堡」延長販售，主打炸蝦排搭配哇沙比芥末龍蝦風味醬，售價149元，套餐價189元。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

