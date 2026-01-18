　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捲入大型攪拌機！71歲麵包師傅「當場慘死」　愛妻悲痛發文

▲▼ 麵包工廠,烘焙廠。（圖／CFP）

▲ 格倫伯格操作機器時意外身亡。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名資深麵包師傅日前在工作時遭遇離奇意外身亡，震驚當地社區。71歲的格倫伯格（Mordehay Grunberger）在南佛州猶太市場擔任烘焙師多年，16日凌晨約4時在操作工業用攪麵機時不慎捲入機器，當場因傷勢過重死亡。

《每日郵報》報導，據當地警方調查，格倫伯格在事發時似乎被大型攪麵設備夾住，儘管現場員工立即發現異狀，仍無法挽回悲劇。北邁阿密海灘警方表示，初步判定此案為意外事故，未發現任何可疑跡象，職業安全與健康管理局已介入調查現場安全問題。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 馬爾悲痛發文哀悼格倫伯格。（圖／翻攝自Facebook）

死者遺孀馬爾（Inna Gastman Maor）悲痛發文寫道，「今天，我摯愛的丈夫米基、我生命中最親密的人、我最好的朋友、兩個兒子的父親不幸離世」，「我迷失了自我，我是如此愛他，他是我一生的摯愛。」

兩人的社群帳號顯示他們感情深厚，常到各國旅遊留下美好回憶。事發不到一周前，馬爾還上傳與丈夫的合照影片。親友對此紛紛留言哀悼，「米基是個了不起的人，我們很榮幸能向他學習，將永遠懷念他」、「我為妳和孩子們感到心碎，這是難以承受的損失」。

01/16 全台詐欺最新數據

