美前駐以大使預測：川普本周將嘗試除掉哈米尼

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前駐以色列大使夏皮洛（Dan Shapiro）預測，美國總統川普會在接下來這周試著殺掉伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

前美國大使預測 川普可能出手

以色列時報報導，夏皮洛透過社群平台X平台發文分析稱，川普談到伊朗需要新領導階層，加上哈米尼透過社群媒體挑釁川普，「這讓我相信，川普本周將試圖殺掉最高領袖」。他還說，美軍航空母艦打擊群很快就會抵達中東，這將使美國更容易對伊朗發動大規模打擊，並為防範伊朗反擊做好準備。

Trump's comments to @politico on needing new leadership in Iran, and Khamenei's mindless baiting of Trump on X, lead me to believe that Trump is going to try to kill the Supreme Leader this week.



There will soon be a US carrier strike group in the Middle East, making it easier… — Dan Shapiro (@DanielBShapiro) January 17, 2026

此外，夏皮洛提到，美軍也可能打擊其他伊朗軍事目標，這些行動「將使川普得以宣稱他信守對伊朗抗議者的承諾，並兌現讓政權為屠殺示威群眾付出代價的威脅」。

不過夏皮洛也警告，刺殺哈米尼距離實現伊朗政權更迭還有很長的路要走。他分析，若哈米尼真的被除掉，最有可能的情況是伊斯蘭革命衛隊接管政權，這仍是一個具侵略性和壓迫性的體制。

夏皮洛強調，真正的政權更迭必須由伊朗人民親手完成，支持他們追求自由需要持續關注，主要採取非軍事手段，這無法透過一次性打擊來達成。