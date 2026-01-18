開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

記者詹雅婷／綜合報導

泰國芭達雅近期發生搶案，一名中國籍女子開著賓士車去應約看房，沒想到竟落入同鄉設下的奪財陷阱，她不僅整個人被膠帶黏貼綑綁、矇眼丟在汽車後座，甚至被迫交出手機密碼，微信帳戶被轉走6996人民幣（約新台幣3.2萬元）。所幸嫌犯後來棄車逃逸，女子才驚險獲救。

約看房子 竟是陷阱

曼谷郵報報導，35歲女子Yang Wang透過社群軟體認識30歲中國籍男子Gong Gaopeng，對方聲稱能帶她去看房子。她開著自己的賓士車載著對方進入社區，看完房後，她心動決定買房，卻沒想到回程才是噩夢開始。

剪刀抵腰部 搶手機劫財

回憶起事發經過，Yang Wang稱，當時她正要開車離開社區，坐在後座的Gong Gaopeng突然持剪刀抵住她的腰部，威脅她把車開往社區後方偏僻處。

她在對方的脅迫之下照做，隨後Gong Gaopeng把她整個人以膠帶綑綁，雙手、雙腿被綁死，眼睛也被矇住，「他搶走我的手機，並強迫我給出密碼」。隨後，嫌犯當場透過通訊軟體，從她的帳戶轉了6996元人民幣（約3.1萬泰銖）到自己名下的帳戶。

就在此時，一名路人上前提醒該處不能停車，嫌犯驚慌之下加速想逃，卻失控撞上圍籬，隨後拋下受困車內的女子，逃離現場。

當警方趕到現場時，在撞毀的賓士車後座地板發現被膠帶綑綁的受害女子。此案已展開調查。