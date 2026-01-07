石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

▲民眾黨立委黃國昌質詢衛福部長石崇良，關於社工性侵案後續。（圖／翻攝自youtube/國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職權性侵未成年弱勢少女，藍白立委今日皆關心此案進展。衛福部長石崇良表示，昨日已經正式發文撤銷績優督導獎項；「狼社工平台」預計一個月內提出方案。民眾黨立委黃國昌稱石崇良有擔當、有魄力「該撤銷就撤銷」。

何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，然而他竟然涉嫌利用職務之便，透過公務系統層層篩選自殺通報與心理輔導列管個案，鎖定一名16歲少女，佯裝成嫖客接觸對方，將少女約出後帶往摩鐵，違反其意願性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今日併案審查行政院函請審議「衛生福利部組織法與相關行政法人設置條例草案」，黃國昌在質詢時提到性侵未成年少女督導的績優獎項何時撤銷，石崇良表示昨日已經正式發文撤銷。

黃國昌追問相關撤銷是否經過會議程序、由誰決定撤銷？石崇良回應，這是依據強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫第9點規定，「由部來決定撤銷。」

▲何建忠(右)為「強化社會安全網計畫」主要執行者，但卻利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

黃國昌當下力讚石崇良有擔當，由部長決定下令撤銷，他也反問，「衛福部做得到，怎麼經濟部做不到？」隨即話鋒一轉，提到經濟部頒發優良公務員涉及台南光電弊案，經濟部則強調要等法院判定才能撤銷。黃國昌強調，「石崇良這樣才叫有魄力。該撤銷就撤銷了，還等到法院判決確定？丟人現眼，官官相護。」

衛福部針對此案，也將研議比照醫事體系「狼醫平台」，建置「狼社工平台」的警示機制。黃國昌提問需要多久時間，石崇良強調一個月內會把方案提出。

國民黨立委陳菁徽質疑，何建忠是苓雅分區的執秘，卻濫用權限搜尋不分區資料，應該如何改善？石崇良說明，全國有71處心衛中心，每一個心衛中心執秘只能查詢該中心列管案件，無法跨中心，但是每縣市衛生局會指定2名權管更高的人員可以跨區查詢，他是其中1名。石崇良強調，後續會進行檢討，相關權限到哪個層級會有更明確的要求，並討論讓它有一致性的規範。

國民黨立委王鴻薇、王育敏則提到該案件處理時程延宕，石崇良指出，高雄市政府8月解聘該執秘，後續裁罰、移送懲戒，程序上是否能更快，會和地方共同檢討。