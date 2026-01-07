　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石崇良下令撤銷狼社工「績優督導」　一個月內研議設置查詢平台

▲▼民眾黨立委黃國昌質詢衛福部長石崇良社工性侵案。（圖／翻攝自youtube/國會頻道）

▲民眾黨立委黃國昌質詢衛福部長石崇良，關於社工性侵案後續。（圖／翻攝自youtube/國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職權性侵未成年弱勢少女，藍白立委今日皆關心此案進展。衛福部長石崇良表示，昨日已經正式發文撤銷績優督導獎項；「狼社工平台」預計一個月內提出方案。民眾黨立委黃國昌稱石崇良有擔當、有魄力「該撤銷就撤銷」。

何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚獎項，然而他竟然涉嫌利用職務之便，透過公務系統層層篩選自殺通報與心理輔導列管個案，鎖定一名16歲少女，佯裝成嫖客接觸對方，將少女約出後帶往摩鐵，違反其意願性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今日併案審查行政院函請審議「衛生福利部組織法與相關行政法人設置條例草案」，黃國昌在質詢時提到性侵未成年少女督導的績優獎項何時撤銷，石崇良表示昨日已經正式發文撤銷。

黃國昌追問相關撤銷是否經過會議程序、由誰決定撤銷？石崇良回應，這是依據強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫第9點規定，「由部來決定撤銷。」

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

 ▲何建忠(右)為「強化社會安全網計畫」主要執行者，但卻利用職務之便篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

黃國昌當下力讚石崇良有擔當，由部長決定下令撤銷，他也反問，「衛福部做得到，怎麼經濟部做不到？」隨即話鋒一轉，提到經濟部頒發優良公務員涉及台南光電弊案，經濟部則強調要等法院判定才能撤銷。黃國昌強調，「石崇良這樣才叫有魄力。該撤銷就撤銷了，還等到法院判決確定？丟人現眼，官官相護。」

衛福部針對此案，也將研議比照醫事體系「狼醫平台」，建置「狼社工平台」的警示機制。黃國昌提問需要多久時間，石崇良強調一個月內會把方案提出。

國民黨立委陳菁徽質疑，何建忠是苓雅分區的執秘，卻濫用權限搜尋不分區資料，應該如何改善？石崇良說明，全國有71處心衛中心，每一個心衛中心執秘只能查詢該中心列管案件，無法跨中心，但是每縣市衛生局會指定2名權管更高的人員可以跨區查詢，他是其中1名。石崇良強調，後續會進行檢討，相關權限到哪個層級會有更明確的要求，並討論讓它有一致性的規範。

國民黨立委王鴻薇、王育敏則提到該案件處理時程延宕，石崇良指出，高雄市政府8月解聘該執秘，後續裁罰、移送懲戒，程序上是否能更快，會和地方共同檢討。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

柯文哲嗆「搞黃國昌必焦土政策」　民進黨團：包牌式發言令人擔憂

柯文哲嗆「搞黃國昌必焦土政策」　民進黨團：包牌式發言令人擔憂

前民眾黨主席柯文哲日前說，民進黨政府關他一年可一笑置之，若派人放話如法炮製再把黃國昌搞一遍，「我一定焦土政策」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（7日）指出，柯文哲上周拜會民進黨團後，朝野僵局、總預算審查露出一線曙光，很遺憾柯文哲這次發言，讓外界產生不當連結，認為執政當局能用司法資源做為交換。

禽獸高官性侵少女　藍議員：該國賠

禽獸高官性侵少女　藍議員：該國賠

無照驗光、配鏡最高罰15萬！

無照驗光、配鏡最高罰15萬！

黃國昌曾建議參選2026　陳佩琪直言無力承擔：需要我助選義不容辭

黃國昌曾建議參選2026　陳佩琪直言無力承擔：需要我助選義不容辭

黃國昌：2026藍白會簽署政黨協議

黃國昌：2026藍白會簽署政黨協議

關鍵字：

性侵案衛福部社工平台何建忠黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面