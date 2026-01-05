　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／藍營轟高官性侵少女「未見陳其邁震怒」　高市府發聲明

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，國民黨高雄市議會黨團質疑衛生局「封口半年」，出事就蓋牌，這次也沒見高雄市長陳其邁出來震怒，怒轟連演都不演了。對此，高雄市府今也發聲明強調，全力協處保護被害人免受二次傷害，並檢討清查資安強化社安網功能運作。

▲▼何建忠性侵少女前2個月，曾到大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲何建忠性侵少女前2個月，曾到大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

國民黨團今日召開記者會痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責，另也狠酸過去常看陳其邁市長出來震怒，這次發生大事卻沒見他出面，「連演都不演了。」

針對高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉對未成年弱勢服務對象犯性侵害等重大刑事案，高雄市政府今日發表聲明強調，接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助。

▲▼高雄狼官性侵少女！柯志恩看衛生局長聲明氣炸：有沒有搞錯方向。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨市議會黨團召開「高市府社會安全網成性侵害黑洞！心衛之狼 誰人之過？」記者會。（圖／記者賴文萱攝）

另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。 同時，針對何員及協助洩密的何妻違法惡行，皆立即以兩大過解聘，何員公布姓名，同時追究行政與法律責任，衛生局心衛中心主任撤換其主管職務。

高雄市政府衛生局與社會局在檢方指揮下，已對於何員帳號曾查詢之列管對象，衛生局當時已有專案小組全力清查，同時衛生局以及社會局也在檢方指揮下，進行相關通聯比對、遭查詢列管對象進行個案關懷等作為，目前尚未查獲另有其他受害者之通報。

高雄市政府強調，本案發生以來，皆持續主動與檢方連繫，掌握後續相關案情通報。 市府表示，衛生局於114年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以兩大過解聘。

社會局對何員違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。有關何妻協助何員疑似洩密，社會局也立即對何妻記2大過解聘，並將何妻使用相關資訊系統紀錄移送檢方偵辦。

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料照／記者吳世龍攝）

有關本案被害人協助部分，社會局將持續協助陪同偵訊、就醫、連結學校資源關懷就學規畫、提供諮商服務及連結法律扶助資源等，後續將依個案需求提供醫療協助、法律及心理支持等協助，也籲請媒體審慎報導，避免對受害人造成二次傷害。

此外，針對照護資訊系統資訊的管理機制，衛生局從制度、管理稽核及教育宣導等三方面落實矯正，包括提高帳號清查頻率、各單位指派專責管理者、嚴審使用人資格權限、律定單位內控管制機制等措施，同時委託外部資安專家抽查檢核，確保帳號使用具唯一性、合理性與可追溯性，強化資安及減低個資外洩風險。

社會局也針對保護資訊系統權限使用進行檢討，以強化內控機制，限定權限查閱人員，強化同仁保密意識。高雄市政府表示，針對本案持續全力配合司法調查，除對違法者嚴正究責外，也針對本案過程全面檢討保護機制，引入外部專業協助檢視精進守護服務對象權益，也避免對服務對象造成任何二度傷害，以最高標準落實專業倫理與公共責任。

01/03 全台詐欺最新數據

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

柯志恩怒轟衛生局長1735字聲明「搞錯方向」

柯志恩怒轟衛生局長1735字聲明「搞錯方向」

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞。外界質疑衛生局「封口半年」是要蓋牌，衛生局長黃志中今（5）日一篇聲明曝光，重申這是考量對被害人的保護，但國民黨高雄市長候選人柯志恩看完後痛批，「你有沒有搞錯方向？」

高雄衛生局狼官性侵少女　李雅靜要局長下台

高雄衛生局狼官性侵少女　李雅靜要局長下台

保護者變性侵者！何建忠碩論對照罪行諷刺

保護者變性侵者！何建忠碩論對照罪行諷刺

控小鮮肉硬上！熟女自曝遭性侵上百次狂提告

控小鮮肉硬上！熟女自曝遭性侵上百次狂提告

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

