藍議員喊禽獸高官性侵少女「該國賠」　轟市府要負最大行政責任

▲何建忠性侵少女前2個月，曾到大學以「社會安全網」為題進行演講。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞。國民黨高雄市議員黃柏霖指出，雖然檢方起訴何嫌並具體求刑10年半，但遠遠不足以彌補對當事人所造成的傷害，他認為高雄市政府應主動且免費提供受害者司法救濟資源，包括讓受害者依《國家賠償法》對市府進行提告求償，進一步負起最大的行政責任。

針對禽獸高官性侵少女案，衛生局聲稱去年8月已將他解聘，社會局也指何建忠違反「兒童及少年福利與權益保障法」，處最高60萬元罰金並公告姓名，另涉嫌洩密的何建忠妻子記2大過解聘。司法調查部分，全案高雄地檢署偵結後提起公訴，就強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。

但黃柏霖認為，高雄市政府應進一步負起最大的行政責任，主動且免費提供受害者司法救濟資源，包括讓受害者依《國家賠償法》對市府進行提告求償，才是對受害者最基本的賠償責任。

▲國民黨高雄市議員黃柏霖喊性侵案該國賠，高雄市政府應進一步負起最大的行政責任。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據國賠法，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。且前項情形，公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關對之有求償權。

針對何建忠不法使用公務個資資料致使當事人受到不法侵害的部分，黃柏霖鄭重呼籲，司法機關應作最大程度的保護受害人認定，因為若何嫌非執行公務就不可能得到相關資訊，進而導致憾事發生。

同時如果國賠成立，高市府也應依國賠法規定負起損害賠償責任，並對何嫌濫用職務權力致使生損害賠償，積極對何嫌進行求償。

目前不清楚何嫌的財務狀況，但於公，高市府本應於第一時間扮演本案推動司法調查角色，並無償協助受害人對何嫌提出假扣押等保全措施，如今如尚未取採也應儘速補正措施，以防未來國賠成為呆帳。

黃柏霖最後也要呼籲社會局在內的市府各局處，針對業管個資以及民眾申請敏感性行政給付的作業流程，應加強管控以及承辦人員性別配對的配套措施等，避免往後憾事再度發生。