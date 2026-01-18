川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

▲美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者羅翊宬／編譯

美國總統川普再度拋出震撼彈，公開表態有意將丹麥自治領地格陵蘭納入美國版圖。丹麥國際問題研究所（DIIS）資深研究員桑德加德分析，川普政府並非單一構想，而是至少擬定「購買、簽自由聯合條約、軍事介入、修訂防衛協定」等4套可能劇本，除了戰略與資源考量外，更牽動川普個人政治遺產與美歐關係的根本裂痕。

日媒《朝日新聞》特別採訪熟稔丹麥議題的桑德加德（Rasmus Sinding Søndergaard）。他指出，外界普遍認為川普覬覦格陵蘭，是基於其戰略位置、豐富天然資源，以及防堵俄羅斯與中國影響力等因素，但他認為最核心的動機，其實是「政治遺產」。川普試圖以「擴張美國領土的總統」之姿，在歷史留下不可撼動的定位。

桑德加德分析，川普將格陵蘭視為美國所認定的「西半球」一部分，與北美洲、中南美洲同屬美國勢力範圍。在這樣的認知下，排除中國與俄羅斯等競爭對手、掌控關鍵資源，成為川普對外戰略的重要一環。即便實際可行性存疑，但他強調，川普對此並非試探，而是「認真看待」。

▲格陵蘭最大城市努克，民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。（圖／達志影像／美聯社）

針對美國可能採取的第一種方式，桑德加德指出，川普政府曾公開主張「購買格陵蘭」，但此舉不僅遭丹麥與格陵蘭政府拒絕，且二戰後幾乎沒有主權交易的先例，如何符合現代國際法，至今也未有明確說法。

不久前，美方更曾考慮向格陵蘭居民直接發放現金，以換取對「完全脫離丹麥、與美國簽署協議」的支持，但他直言，試圖用金錢收買他國居民，本身就帶有侮辱性，且格陵蘭僅約6%的居民在接受調查時表示「支持併入美國」。

第二套劇本則是與格陵蘭締結類似美國與馬紹爾群島的「自由聯合條約」，由美國掌控外交與防衛權限。不過，桑德加德指出，此路徑必須先經格陵蘭公投脫離丹麥，再透過第二次公投決定是否與美國結盟，程序漫長，對講求速度的川普而言並不切實際。

▲2025年9月17日，在格陵蘭島坎格爾路斯瓦格，丹麥、瑞典和挪威國民警衛隊與丹麥、德國和法國軍隊舉行聯合軍演。（圖／路透）

第三種可能性則是動用軍事力量。桑德加德坦言，格陵蘭人口僅約5萬7000人，若美國出兵，無論在歐洲或美國國內，支持度都極低，因此短期內仍會以外交談判為主，但「可能性並非零」。他認為，即便真的動武，也未必發生大規模戰鬥，而是迅速進駐人口集中區，直接掌控實際統治權。

至於第四種劇本，桑德加德認為，這對丹麥與格陵蘭而言是「相對最佳解方」，即在1951年美丹防衛協定的基礎上，重新修訂條款，讓美國獲得更大軍事影響力與礦產資源的進入權，同時納入對抗俄羅斯與中國影響力的內容。他甚至直言，若能為新協定舉辦盛大儀式，邀請川普與丹麥國王一同前往格陵蘭，或可在外交上「滿足川普的自尊心」。

桑德加德透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計將與丹麥及格陵蘭代表會晤，他希望屆時能聚焦於「防衛協定修訂」，而非激進的主權變更。