美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

▲三星電子位於美國德州泰勒市（Taylor）的半導體晶圓廠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府重申，未來對各國課徵的半導體關稅以及豁免標準，將採取「國家個別協商」的方式決定，並不會將針對台灣的條件直接套用至南韓。美方已向韓方保證，相關條件不會比台灣更為不利，但實際適用方式仍有待後續雙邊談判進一步明朗。

美國川普政府官員於當地時間16日回應《韓聯社》提問時指出，針對半導體關稅的免稅基準，將針對不同國家進行個別協議，強調將與不同國家進行不同的協商，並未承諾將台灣的標準原封不動適用於南韓。此番說法，被外界解讀為美方在半導體政策上，將依各國談判結果量身訂做，而非採取一致性標準。

川普日前指出，半導體進口已對美國國家安全構成潛在威脅，認為有必要透過關稅手段加以調控，並於14日指示行政部門，就半導體進口對安全的影響，與相關國家展開協商。美方規劃，將先與主要半導體出口國完成談判，再視情況正式啟動關稅措施。

川普同時提出「關稅抵銷計畫」，表明對於願意在美國投資半導體供應鏈、建立生產據點的企業，將給予較為優惠的關稅待遇。此舉被視為吸引外國半導體大廠赴美設廠、強化本土供應鏈的重要政策工具。

美國政府於15日公布與台灣達成的貿易協議內容，首度具體說明台灣適用的半導體關稅豁免標準。依照協議，若台灣企業正在美國新建半導體產能設施，施工期間可享有相當於現有產能2.5倍的進口免稅額度；待新廠完工後，則可在新增產能1.5倍的範圍內，免繳關稅進口半導體產品。

至於南韓方面，先前已率先與美國完成貿易協商，並獲得「不會比半導體貿易規模與南韓相當或更大的國家更為不利」的承諾。外界普遍認為，這代表南韓至少可望取得與主要競爭對手台灣相當的待遇。

不過，相關人士指出，該承諾將如何在實務上落實，仍存在高度不確定性，最終條件仍須透過後續與美國的個別協商才能定案。