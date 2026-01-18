　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著春節腳步逼近，年味也悄悄在生活中發酵，台南山上花園水道博物館率先為春節揭開序幕，推出首波年節體驗活動，將於1月24日（週六）下午邀請水仙雕刻名師進駐園區，帶領民眾親手雕刻水仙，讓春節的香氣從指尖開始，在家中慢慢綻放。

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

水道博物館表示，本次春節系列活動以「體驗傳統年節文化」為核心，希望民眾不只是走進博物館看展覽，而是透過實際動手操作，重新感受過年該有的節奏與溫度。

台南市文化局長黃雅玲指出，水仙雕刻是一項需要耐心與專注的傳統技藝，從下刀到等待花開，正好呼應年節前「慢下來」的生活態度；此次活動特別邀請具多年水仙雕刻與教學經驗的鄭道聰、周芷茹、潘鵬文三位老師現場指導，讓即使是初次嘗試的民眾，也能在循序引導下完成屬於自己的水仙作品。

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場將從水仙球根的下刀技巧、造型修整，到後續照護方式與開花時程一一解說，讓參與者不只「做完一顆」，更知道回家後如何陪著它慢慢開花。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，水仙是春節不可或缺的年節花卉，花姿清雅、香氣清新，象徵迎春納福與潔淨新年的祝福；而真正動人的，往往不是花開那一刻，而是等待花開的過程，讓人在年節前重新找回生活的儀式感。

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

館方指出，本次活動須自行購買入園門票，限額35人免費參加；如欲雕刻第二顆水仙球根，則需另行付費。相關活動資訊已公告於官方臉書，名額有限，歡迎民眾把握機會，在輕鬆無壓力的體驗中，認識傳統花藝文化，並將春節的溫度、氣味與記憶，一起帶回日常生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

太魯閣啓動低碳旅遊！電動自行車免費遊　有範圍限制可線上預約

希望家園第322戶完工！　做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

強心百歲計畫開跑！劉力瑋醫師安定開講　教你避紅字、顧心臟

桃園市龜山樂活運動館新建工程　打造優質全齡運動環境

走訪桃園北橫自然風光　2026角板山行館梅花季登場

校園交通安全扎根　龜山警走進世紀綠能工商做宣導

推廣親子藝文活動　馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場　

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

太魯閣啓動低碳旅遊！電動自行車免費遊　有範圍限制可線上預約

希望家園第322戶完工！　做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

強心百歲計畫開跑！劉力瑋醫師安定開講　教你避紅字、顧心臟

桃園市龜山樂活運動館新建工程　打造優質全齡運動環境

走訪桃園北橫自然風光　2026角板山行館梅花季登場

校園交通安全扎根　龜山警走進世紀綠能工商做宣導

推廣親子藝文活動　馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場　

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

陳鏞基將告別球場　林智勝談世代交替：差不多啦！只剩王勝偉

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

金門「這支消防栓」　消防員優惠

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

第322戶完工！做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

2026角板山行館梅花季今起開幕

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

台南辦浪浪蚤市集送養會黃偉哲到場力挺

更多熱門

相關新聞

春節高鐵票「1小時賣70萬張」創紀錄　民怨系統塞爆近年最卡

春節高鐵票「1小時賣70萬張」創紀錄　民怨系統塞爆近年最卡

高鐵春節加開395班列車，今天(16日)凌晨0時開搶，訂票系統塞爆，民眾半夜搶票哀鴻遍野，網友崩潰「跟搶演唱會門票一樣難」，根據《ETtoday新聞雲》實測，足足塞了40分鐘後才進入系統。高鐵公司表示，系統未當機，今開賣第1小時賣出70萬張票創下開賣最高紀錄，半小時更賣出37.4萬張票。

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節金門第3波加班機　1/19訂位

春節金門第3波加班機　1/19訂位

關鍵字：

水道春節名師水仙雕刻過年香氣

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面