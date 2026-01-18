水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

▲台南山上花園水道博物館推出春節首波活動，邀水仙雕刻名師帶領民眾親手體驗傳統年節花藝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著春節腳步逼近，年味也悄悄在生活中發酵，台南山上花園水道博物館率先為春節揭開序幕，推出首波年節體驗活動，將於1月24日（週六）下午邀請水仙雕刻名師進駐園區，帶領民眾親手雕刻水仙，讓春節的香氣從指尖開始，在家中慢慢綻放。

水道博物館表示，本次春節系列活動以「體驗傳統年節文化」為核心，希望民眾不只是走進博物館看展覽，而是透過實際動手操作，重新感受過年該有的節奏與溫度。

台南市文化局長黃雅玲指出，水仙雕刻是一項需要耐心與專注的傳統技藝，從下刀到等待花開，正好呼應年節前「慢下來」的生活態度；此次活動特別邀請具多年水仙雕刻與教學經驗的鄭道聰、周芷茹、潘鵬文三位老師現場指導，讓即使是初次嘗試的民眾，也能在循序引導下完成屬於自己的水仙作品。

活動現場將從水仙球根的下刀技巧、造型修整，到後續照護方式與開花時程一一解說，讓參與者不只「做完一顆」，更知道回家後如何陪著它慢慢開花。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，水仙是春節不可或缺的年節花卉，花姿清雅、香氣清新，象徵迎春納福與潔淨新年的祝福；而真正動人的，往往不是花開那一刻，而是等待花開的過程，讓人在年節前重新找回生活的儀式感。

館方指出，本次活動須自行購買入園門票，限額35人免費參加；如欲雕刻第二顆水仙球根，則需另行付費。相關活動資訊已公告於官方臉書，名額有限，歡迎民眾把握機會，在輕鬆無壓力的體驗中，認識傳統花藝文化，並將春節的溫度、氣味與記憶，一起帶回日常生活。