南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

▲南韓江原道江陵市某養豬場確診非洲豬瘟，防疫人員正在進行消毒管制作業。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道江陵市一座養豬場今（17）日被確認爆發非洲豬瘟（ASF），是該地區自2024年11月以來，時隔1年2個月再度傳出疫情。當局已依緊急行動指令撲殺場內2萬頭豬隻，並在10公里範圍內的其他養豬場實施移動限制與消毒措施，以防止疫情擴散，相關部門及地方政府正全力投入防疫作業。

根據《韓聯社》，此次非洲豬瘟疫情最早由養豬場業者發現並通報豬隻異常死亡，經江原道防疫當局進行精密檢驗後，於17日凌晨1時確診陽性。為防止疫情擴散，防疫部門立即派遣初動防疫隊及流行病調查小組，封鎖養豬場出入口並進行全面消毒和調查。場內2萬頭豬隻將按照緊急行動指引全部撲殺。

防疫當局統計，封鎖區域10公里內共有10處養豬場，飼養約2萬5千頭豬，將同步實施移動管制及精密檢驗。

現場畫面顯示，養豬場周邊嚴格管制，設置雙層圍欄與臨時出入口管制哨，防疫人員身著白色防護服、護目鏡及口罩，對所有進出人員及車輛進行檢查與消毒。大型卡車運送裝有豬隻的大型容器進場，準備執行撲殺作業。當地養豬戶對疫情高度警戒，尤其是被納入臨時移動中止令的鐵原郡，作為江原道最大的養豬區，更擔心疫情蔓延。

當地養豬戶A某表示，「6年前鄰近地區曾爆發豬瘟，當時農場、政府人員及軍方費盡心力才控制住，如今再傳出疫情，大家都很緊張。」

江原道農政局長朴炯喆（音譯）指出，「非洲豬瘟是一種瞬間疏忽就可能造成大規模損失的致命疾病，各養豬場應加強對牲畜臨床觀察、控制出入與內外部消毒。」

江原道知事金鎮台也表示，「一旦發生非洲豬瘟，將對地方畜牧業造成巨大的國家級災害，我們將集中行政力量在疫情發生地實施初動防疫與隔離措施，阻絕任何擴散風險。」

中央事故處理本部已對江陵市及周邊的襄陽郡、東海市、旌善郡、平昌郡、洪川郡等地畜牧設施與車輛，自17日凌晨1時起至19日凌晨1時止，實施臨時移動中止令。

南韓國務總理金民錫在接獲報告後，指示農林畜產食品部務必依照緊急行動指引落實出入控制、撲殺作業及集中消毒措施，確保防疫不打折扣。