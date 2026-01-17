會晤習近平換禮物！李在明推動「貓熊外交」拚續租　動保團喊抗議

▲2024年3月，大貓熊「福寶」在位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園開心吃竹子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從結束中國出訪行程後，南韓政府計畫加快履行與北京當局的貓熊租借協議，但動保團體質疑此舉違背動物福利原則，認為將貓熊從熟悉環境強制遷移，是對動物的重大壓力，呼籲政府撤回計畫，審慎思考外交與動物保護的平衡。

根據《韓聯社》報導，南韓政府今（17）透露，總統李在明於本月5日在中國北京與中國國家主席習近平進行會談時，正式提出租借一對大貓熊的請求。次日，南韓氣候能源環境部（以下簡稱氣候部）與中國國家林業草原局進行初步討論，目前由外交部牽頭持續協議準備。

南韓氣候部官員表示，將透過駐中大使館派駐的環境官員，持續與中國當地環境部門保持溝通，並計畫近期親赴中國進行進一步協商。

大貓熊為國際公認的瀕危物種，依照世界自然保護聯盟（IUCN）分類，目前野生數量約為1864隻，仍屬「易危」級別。依《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ規定，國際間原則上禁止交易，但註冊科學機構間的非商業性借展、贈與與交換可獲例外允許。

▲南韓總統李在明、中國國家主席習近平5日進行會談。（圖／達志影像）

中國之所以能進行「貓熊外交」，須以保護與研究為前提，租借收益必須用於本土物種保育，且租借貓熊及其後代仍歸中國政府所有。

雖然大貓熊租借在一定程度上有助於保育與國際交流，例如南韓從2016年起引入的「愛寶」與「樂寶」，先後在2020年及2023年誕下幼貓熊，為國際罕見的自然交配成功案例，也提高了民眾對瀕危物種的關注。然而，動保團體指出，對貓熊而言，此舉仍屬「強制遷移」，可能造成極大心理壓力與異常行為。

動物福利問題研究所（AWARE）等13個團體14日聯合發表聲明指出，將動物從熟悉環境移至陌生動物園，不僅打亂其原有生活環境，甚至可能危及生命。這種「外交的副產品」行為，與南韓政府近年強調的動物福利與生物多樣性保護政策相悖。