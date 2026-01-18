宜蘭休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主超淡定還讚警有禮貌

記者游芳男／宜蘭報導

國立宜蘭大學前方路口昨（17）日下午發生一起拖吊車意外。一輛拖吊車在路口左轉過程中，被拖吊的白色休旅車突然脫鉤滑出，直接撞上路口人行道安全柱，現場傳出巨大聲響，讓周邊店家與路過騎士紛紛停下查看。雖然白車受損，但車主不僅未責怪相關人員，還稱讚警方處理態度謹慎且有禮貌，並表示「人沒受傷就是最好的結果」。

▲拖吊車左轉時，遭拖吊的白色休旅車脫鉤滑出，撞上人行道安全柱。（圖／警方提供，下同）

目擊者表示，拖吊車準備左轉時，被拖吊的白色休旅車疑似因固定不穩突然滑出，撞上路邊安全柱並發出巨響，短暫影響路口交通。附近店家及機車騎士都被突如其來的聲音吸引，紛紛停下查看情況。

車主透露，他剛搬到宜蘭不久，對路況不熟悉，事發前僅臨時將車停在路邊，短暫下車買麵。得知車輛被拖吊後，他趕到現場詢問取車地點，隨後回去繼續買麵。不料不久後便聽到巨響，發現自己的車竟從拖吊車上滑落。

車主表示，他最關心的是沒有人受傷，並對警方冷靜且有禮的處理方式感到滿意，認為這樣的態度讓人留下好印象。

宜蘭警局交通隊則說明，執行拖吊勤務時，因同仁作業疏失導致休旅車擦撞安全柱，造成車輛受損，後續將負責賠償與維修事宜，並加強拖吊作業技巧，避免類似事件再度發生。