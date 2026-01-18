　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主超淡定還讚警有禮貌

記者游芳男／宜蘭報導

國立宜蘭大學前方路口昨（17）日下午發生一起拖吊車意外。一輛拖吊車在路口左轉過程中，被拖吊的白色休旅車突然脫鉤滑出，直接撞上路口人行道安全柱，現場傳出巨大聲響，讓周邊店家與路過騎士紛紛停下查看。雖然白車受損，但車主不僅未責怪相關人員，還稱讚警方處理態度謹慎且有禮貌，並表示「人沒受傷就是最好的結果」。

▲▼拖吊車左轉時，遭拖吊的白色休旅車脫鉤滑出，撞上人行道安全柱。（圖／警方提供，下同）

▲拖吊車左轉時，遭拖吊的白色休旅車脫鉤滑出，撞上人行道安全柱。（圖／警方提供，下同）

▲▼拖吊車左轉時，遭拖吊的白色休旅車脫鉤滑出，撞上人行道安全柱。（圖／警方提供，下同）

▲▼拖吊車左轉時，遭拖吊的白色休旅車脫鉤滑出，撞上人行道安全柱。（圖／警方提供，下同）

目擊者表示，拖吊車準備左轉時，被拖吊的白色休旅車疑似因固定不穩突然滑出，撞上路邊安全柱並發出巨響，短暫影響路口交通。附近店家及機車騎士都被突如其來的聲音吸引，紛紛停下查看情況。

車主透露，他剛搬到宜蘭不久，對路況不熟悉，事發前僅臨時將車停在路邊，短暫下車買麵。得知車輛被拖吊後，他趕到現場詢問取車地點，隨後回去繼續買麵。不料不久後便聽到巨響，發現自己的車竟從拖吊車上滑落。

車主表示，他最關心的是沒有人受傷，並對警方冷靜且有禮的處理方式感到滿意，認為這樣的態度讓人留下好印象。

宜蘭警局交通隊則說明，執行拖吊勤務時，因同仁作業疏失導致休旅車擦撞安全柱，造成車輛受損，後續將負責賠償與維修事宜，並加強拖吊作業技巧，避免類似事件再度發生。

01/16 全台詐欺最新數據

宜蘭休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主超淡定還讚警有禮貌

關鍵字：

宜蘭大學路口拖吊車脫鉤人行道安全柱

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

