威脅赴美設廠投資晶片！美商務部長「施壓台韓」：否則繳100%關稅

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府持續對全球半導體供應鏈施壓。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時再度放話，直言所有想製造記憶體晶片的業者只有兩條路可以選擇，不是繳交100%關稅，就是赴美設廠生產。相關言論被外界解讀為針對台灣、南韓等主要半導體生產國的強烈警告，也預告未來談判恐將更趨強硬。

根據《彭博社》，盧特尼克於當地時間16日出席美光科技在紐約州雪城附近的新廠開工典禮，他在活動現場接受媒體訪問時表示，「想要生產記憶體半導體的人，只有兩條路可以選擇，一個是付出100%的關稅，另一個就是在美國生產。」

儘管他並未點名特定企業或國家，但由於台灣與南韓在全球記憶體與先進製程領域占有關鍵地位，外界普遍認為，美方此番言論主要是向這些主要生產國釋放政策訊號。

事實上，川普政府早在去年8月便宣布，計畫對所有輸入美國的半導體產品課徵100%關稅，藉此迫使相關產業回流美國。不過，隨後美方暫緩全面實施關稅措施，轉而採取談判策略，希望在降低對進口半導體依賴的同時，吸引外國企業在美投資設廠。

在此背景下，美國日前公布與台灣達成的貿易協議內容，並首度揭露「免除半導體關稅」的具體條件。依照協議，凡是在美國新設半導體生產能力的台灣企業，在工廠建設期間，可享有相當於該產能2.5倍進口量的關稅豁免，待新廠完工後，則可在新產能1.5倍的進口額度內免繳關稅。

外界普遍認為，這套針對台灣所設計的條件，未來勢必將成為美國與南韓半導體談判的重要參考基準。去年美國與南韓完成貿易談判時，雙方已就多數南韓商品適用15%關稅達成共識，但半導體是否納入關稅範圍，當時並未拍板定案。

不過，韓方在當時的談判中，曾獲得美方「不會給予比台灣更不利待遇」的原則性承諾。然而，川普政府官員16日回應《韓聯社》詢問時明確表示，美國將與各國進行「一對一協議」的個別談判，意味著台灣所獲得的關稅免除條件，未必會原封不動套用在南韓身上，未來雙方仍須透過談判決定最終內容。