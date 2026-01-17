　
國際

霸凌同學＝名校夢碎！南韓數據曝：首爾主要大學淘汰率高達99%

▲▼2025年南韓大學入學考試，高三生考完後在教室互相對答案。（圖／VCG）

▲2025年南韓大學入學考試，高三生考完後在教室互相對答案。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年強化防治校園霸凌，相關紀錄已成為大學入學的重要審查關卡。最新資料顯示，2026學年度申請4年制大學的考生中，凡曾有校園霸凌加害紀錄者，高達75%在甄選中遭到刷掉；若報考首爾主要大學，則幾乎全軍覆沒，淘汰率更高達99%，顯示學界對霸凌行為採取近乎「一票否決」的嚴格態度。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，共同民主黨籍國會議員陳善美辦公室取得的2026學年度統計資料指出，全國170所4年制大學中，共有3273名具有校園霸凌加害前科的考生報名並被扣分，其中2460人最終未能錄取，占比約75%，等同每4名加害者中就有3人無法跨過大學門檻。

若僅看首爾地區主要大學，結果更為嚴峻。首爾大學、延世大學、高麗大學、西江大學、成均館大學、漢陽大學、梨花女子大學、中央大學、慶熙大學、韓國外國語大學以及首爾市立大學等11校，在本次甄選中，共對151名具有校園霸凌加害紀錄的考生進行扣分處理，其中150人最終落榜，淘汰率高達99%，幾乎不可能錄取。

各校個別情況顯示，延世大學與高麗大學分別對5人與12人扣分，結果全數淘汰；西江大學、成均館大學、漢陽大學、梨花女子大學、中央大學、韓國外國語大學與首爾市立大學，也全數刷掉遭扣分考生。慶熙大學則在62名被扣分考生中僅錄取1人。首爾大學則表示，本次隨到隨考並無具校園霸凌加害紀錄的報考者。

報導指出，依南韓教育部政策，自2026學年度起，所有大學甄選類型，包括學生紀錄審查、論文考試與實技測驗，皆須強制反映校園霸凌加害紀錄。依高中學籍資料所記載的1至9級處分等級，等級越高扣分越重，部分大學甚至直接限制報名資格；若曾接受多項處分，多數學校則以最重處分為扣分依據。

大學相關人士說明，大學入學往往以1、2分差距決定去留，即便是較輕微的霸凌處分，也足以成為致命因素。

01/15

508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」

