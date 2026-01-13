賽普勒斯離奇1死1失蹤！俄巨頭「消失4天」手機訊號在懸崖

▲俄羅斯化肥巨頭前CEO離奇消失賽普勒斯。（圖／翻攝Uralkali臉書，下同）



記者許力方／綜合報導

中東賽普勒斯接連發生離奇案件，一名俄羅斯駐尼科西亞大使館人員被發現陳屍館內，另有一名知名俄羅斯知名商人、化肥巨頭「烏拉爾鉀肥公司」（Uralkali）前CEO鮑姆加特納（Vladislav Baumgartner）自1月7日失蹤，至今未被尋獲，相關發展引發外界高度關注。塞國警方強調，兩案目前分別調查，尚未發現直接關聯。

使館通報員工自殺 留有手寫遺書

塞浦路斯政府指出，俄羅斯大使館日前通報，一名使館員工在館內死亡，並認定為自殺。由於外國使館享有外交豁免權，當地警方無法進入館區調查，事發現場與初步調查均由使館人員自行處理，直到俄方在指定地點移交遺體後，警方才得以介入。

法醫驗屍結果顯示，死因為支氣管壓迫，為吊頸所致。據報導，警方也接獲使館通報，死者身旁留有一張手寫字條，但該字條未提供給當局，預計將直接送回俄羅斯。相關細節仍存疑點。

化肥巨頭離奇失蹤 手機訊號止於沿海懸崖

與此同時，警方持續搜尋1月7日失蹤的56歲鮑姆加特納。警方表示，其手機最後一次出現訊號，位於他在皮蘇里（Pissouri）的住家一帶，該區地形崎嶇、遍布沿海懸崖，搜救因惡劣天氣受阻，過去幾天島上還遭遇暴風，一度暫停行動。

▲賽普勒斯皮蘇里（Pissouri）地形崎嶇。（圖／翻攝賽普勒斯旅遊局）



鮑姆加特納過去曾擔任烏拉爾鉀肥公司執行長，是國際化肥市場的重要人物。2013年，他因「鉀肥戰爭」商業糾紛在白俄羅斯遭逮捕，事件一度引發區域政治角力，相關指控於2015年撤銷。其後他重返商界，領導全球港口公司（Global Ports），近年定居塞浦路斯。

儘管兩起案件幾乎同時發生，且均涉及在塞浦路斯的俄羅斯公民，當局表示，目前沒有證據證明它們之間存在聯繫。但2起案件均被列為高度敏感，不僅因涉及的人物，也因案情不尋常且微妙的情況。