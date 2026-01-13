　
社會 社會焦點 保障人權

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣戶籍、身分沒了　移民署說明

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲國人申請「中國一次性邊境旅遊護照」，遭廢止台灣戶籍並喪失台灣身分。（圖／記者劉維榛攝）

記者張君豪／台北報導

近期有國人赴俄羅斯旅遊時，因貪圖便利被旅行社誤導進而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，因違反規定，後續由移民署依法通報當事人戶籍地戶政事務所，廢止台灣戶籍並喪失台灣人民身分相關權益。

領有中國護照、身分證、定居證　廢止台灣戶籍

移民署表示，依據兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照（包含「中國一次性邊境旅遊護照」），違反者，喪失台灣人民身分。另依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署倘接獲其他機關通報或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

喪失台灣身分可回復　但採更嚴謹標準程序

移民署再次強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」已於114年11月3日修正實施，對於違反兩岸條例第9條之1規定，已喪失台灣身分的民眾，回復身分的程序採取更為嚴謹的標準。移民署懇切呼籲國人，前往中國大陸或其鄰國旅遊時，切勿因為貪圖方便、省錢而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，違法者除了喪失台灣人民身分外，同時也會失去身為台灣人民的相關權益，切莫因小失大。

移民署重申，國人在規劃出國旅遊前，應循正常管道申請目的地國家的簽證，且務必瞭解我國的相關法令，在旅遊過程中保持警覺，勿聽信旅行社招攬手法而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，以避免觸法。另請旅行業者務必恪遵我國法律，勿因貪圖方便而讓旅客陷入違法困境，內政部也會持續蒐證，若有業者涉及不法，將移送相關單位裁罰。

▲國人赴俄羅斯旅遊時申請「中國一次性邊境旅遊護照」，遭廢止台灣戶籍。（圖／移民署中文網）

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

今（13日）是蔣經國逝世38週年，國民黨主席鄭麗文上午前往桃園謁陵時表示，蔣經國一直是國民黨追隨的對象，自己今天見蔣經國也在內心期許，希望能追隨經國先生，希望國民黨承續蔣經國的成就，為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，在未來的這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」 巨型星座計劃要「提前圈地」

中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」 巨型星座計劃要「提前圈地」

台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略價值再次凸顯

台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略價值再次凸顯

離奇1死1失蹤！俄巨頭消失4天

離奇1死1失蹤！俄巨頭消失4天

俄羅斯中國一次性邊境旅遊護照中國台灣身分移民署

