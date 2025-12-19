朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野競相加碼！綠委齊籲老農津貼提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

▲▼民進黨立委召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。（圖／蔡易餘國會辦公室提供）

▲民進黨立委召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。（圖／蔡易餘國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

近年物價漲幅驚人，為落實照顧老年農民生活，多名綠委今（19日）召開記者會，主張現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」每4年依消費者物價指數（CPI）調整機制應檢討，先提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻。而國民黨團也臨時到民進黨團前召開記者會，呼籲「老農津貼」提高至1萬5千元，朝野相繼加碼，讓「老農津貼」成立院攻防新戰場。

包括蔡易餘、劉建國、莊瑞雄、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、黃秀芳、陳素月、賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇、邱議瑩、邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、陳俊宇、蔡其昌、何欣純、徐富癸、鍾佳濱、伍麗華、陳瑩、王世堅等超過半數民進黨立委，今天共同召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。

蔡易餘指出，現行老農津貼8,110元，僅約衛福部公告114年最低生活費15,515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各委員針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是「必須調高」，希望農業部與行政院在下週委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。

此外，針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的「唯一自住」農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將「農民自住房屋」排除計算，才符合公平正義。

身為衛環委員會召委的劉建國委員當場宣布，民進黨「五一戰隊」說到做到，下週將在衛環委員會正式排審《老農津貼暫行條例》，調整機制不能再死守「四年一次」，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

經濟委員會召委陳亭妃指出，老農津貼制度最早是由陳水扁前總統任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎；隨後由蔡英文前總統提出「三保一金」政策進一步擴大保障。如今賴清德總統延續此精神，下週她也將在經濟委員會同步排審《農民退休儲金條例》，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

綠委賴惠員推算，2012年全國平均每月消費支出約1.8萬元時，7,000元的津貼能負擔農民38%的生活開銷；然而2024年生活費已提高至2.6萬元，現行8,110元的津貼保障比例竟縮水至僅剩30%，「如果維持現狀，明年保障將跌破三成！」所以應將金額調升至12,000元，將保障回升至接近五成水平。

針對僵化的調整機制，陳瑩、莊瑞雄、林俊憲與黃秀芳呼籲改革，陳瑩、莊瑞雄比喻，「照顧老農不是辦奧運！不能堅持四年才調整一次」。林俊憲更提出具體數據，指出近五年物價漲幅達17.8%，主張應打破時間限制，改為「CPI累計漲幅達5%」即啟動調整。黃秀芳也強調，老農已無額外謀生能力，政府必須負起責任，讓老農不再因地價上漲被拒於門外。

在制度完善方面，陳冠廷、賴瑞隆、郭國文與伍麗華則聚焦於「經濟果實共享」與「社會安全網」。陳冠廷與賴瑞隆強調，台灣以農立國，應讓奉獻一輩子的老農與投入農業的青農都能安心生活。郭國文主張透過提高津貼、放寬排富、提升儲金「三管齊下」；伍麗華則特別點出「社福孤兒」問題，呼籲修法納入年輕時曾領過微薄勞保一次金、老後卻兩頭空的農民。

對於國民黨團趕在今早搶先召開記者會喊價，陳素月批評，國民黨是「六月刈菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度。邱議瑩則質疑，「連總預算都不審，錢要從哪裡來發？」痛批國民黨一邊擋預算、一邊喊加碼是極不負責任的兩面手法。

綠委痛批，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修《財劃法》掏空中央財政。「一邊砍中央的錢，一邊又要中央請客」，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

藍白提案彈劾賴清德　綠酸打假球：大法官無法開會要向誰彈劾？

藍白啟動彈劾賴清德　馬文君：不能退讓守護憲法的最後底線

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

綠營彰化縣長民調爆爭議　陳素月領先！邱建富質疑：不尋常

前藍營發言人投入新竹市長選戰　主張藍白整合須有公平機制

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

酸賴清德如袁世凱　陳智菡：歷史會懲罰那些拒絕記取教訓的人

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

藍白提案彈劾賴清德　綠酸打假球：大法官無法開會要向誰彈劾？

藍白啟動彈劾賴清德　馬文君：不能退讓守護憲法的最後底線

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

綠營彰化縣長民調爆爭議　陳素月領先！邱建富質疑：不尋常

前藍營發言人投入新竹市長選戰　主張藍白整合須有公平機制

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

酸賴清德如袁世凱　陳智菡：歷史會懲罰那些拒絕記取教訓的人

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

李奧納多認了28年來沒看過《鐵達尼號》！　親回不看原因

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

政治熱門新聞

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

更多熱門

相關新聞

狠男把站務員推落鐵軌強辯對方踩空

狠男把站務員推落鐵軌強辯對方踩空

台中一名陳姓男子無票闖進月台，打算搭乘火車南下，結果張姓站務員上前查票時，陳竟動手把張推落軌道，被依殺人未遂起訴，陳今日出庭時辯稱，監視器都拍得很清楚，只有稍微碰到他，他自己踩空，沒有殺人犯意。

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

賴清德：2040年培育五十萬AI人才　創造兆元產值軟體平台

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

藍白大動作要彈劾賴清德　綠營尊重：坐實台灣憲政機制有制衡手段

「朝野不和解一路戰到2028」　前藍委點藍白隱憂：恐逐一被擊破

「朝野不和解一路戰到2028」　前藍委點藍白隱憂：恐逐一被擊破

關鍵字：

民進黨國民黨老農津貼宜蘭台中林國漳劉建國陳瑩王美惠

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面