朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

▲民進黨立委召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。（圖／蔡易餘國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

近年物價漲幅驚人，為落實照顧老年農民生活，多名綠委今（19日）召開記者會，主張現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」每4年依消費者物價指數（CPI）調整機制應檢討，先提高至1萬元或1萬2千元，並同步放寬不合時宜的排富門檻。而國民黨團也臨時到民進黨團前召開記者會，呼籲「老農津貼」提高至1萬5千元，朝野相繼加碼，讓「老農津貼」成立院攻防新戰場。

包括蔡易餘、劉建國、莊瑞雄、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、黃秀芳、陳素月、賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇、邱議瑩、邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、陳俊宇、蔡其昌、何欣純、徐富癸、鍾佳濱、伍麗華、陳瑩、王世堅等超過半數民進黨立委，今天共同召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。

蔡易餘指出，現行老農津貼8,110元，僅約衛福部公告114年最低生活費15,515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各委員針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是「必須調高」，希望農業部與行政院在下週委員會排審時，能拿出明確的態度與方向，不要讓農民失望。

此外，針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的「唯一自住」農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將「農民自住房屋」排除計算，才符合公平正義。

身為衛環委員會召委的劉建國委員當場宣布，民進黨「五一戰隊」說到做到，下週將在衛環委員會正式排審《老農津貼暫行條例》，調整機制不能再死守「四年一次」，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

經濟委員會召委陳亭妃指出，老農津貼制度最早是由陳水扁前總統任內開始建立，奠定了照顧農民的基礎；隨後由蔡英文前總統提出「三保一金」政策進一步擴大保障。如今賴清德總統延續此精神，下週她也將在經濟委員會同步排審《農民退休儲金條例》，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

綠委賴惠員推算，2012年全國平均每月消費支出約1.8萬元時，7,000元的津貼能負擔農民38%的生活開銷；然而2024年生活費已提高至2.6萬元，現行8,110元的津貼保障比例竟縮水至僅剩30%，「如果維持現狀，明年保障將跌破三成！」所以應將金額調升至12,000元，將保障回升至接近五成水平。

針對僵化的調整機制，陳瑩、莊瑞雄、林俊憲與黃秀芳呼籲改革，陳瑩、莊瑞雄比喻，「照顧老農不是辦奧運！不能堅持四年才調整一次」。林俊憲更提出具體數據，指出近五年物價漲幅達17.8%，主張應打破時間限制，改為「CPI累計漲幅達5%」即啟動調整。黃秀芳也強調，老農已無額外謀生能力，政府必須負起責任，讓老農不再因地價上漲被拒於門外。

在制度完善方面，陳冠廷、賴瑞隆、郭國文與伍麗華則聚焦於「經濟果實共享」與「社會安全網」。陳冠廷與賴瑞隆強調，台灣以農立國，應讓奉獻一輩子的老農與投入農業的青農都能安心生活。郭國文主張透過提高津貼、放寬排富、提升儲金「三管齊下」；伍麗華則特別點出「社福孤兒」問題，呼籲修法納入年輕時曾領過微薄勞保一次金、老後卻兩頭空的農民。

對於國民黨團趕在今早搶先召開記者會喊價，陳素月批評，國民黨是「六月刈菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度。邱議瑩則質疑，「連總預算都不審，錢要從哪裡來發？」痛批國民黨一邊擋預算、一邊喊加碼是極不負責任的兩面手法。

綠委痛批，國民黨根本是因為收到風聲才匆忙「攔截」開記者會，他們對老農津貼現況一知半解，只會漫天喊價，另一方面卻又惡修《財劃法》掏空中央財政。「一邊砍中央的錢，一邊又要中央請客」，這種行為極不負責任，根本只是在進行政治操作，呼籲國民黨回歸理性修法。