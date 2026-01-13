立院三讀！麥芽啤酒花進口零關稅　放寬身心障礙者車輛免牌照稅範圍

▲立法院審議《使用牌照稅法修正草案》，三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（13日）三讀修正通過《使用牌照稅法》第7條條文，身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅優惠。另外，為協助本土啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本等，今院會三讀修正《海關進口稅則》，將啤酒原料麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

在朝野共識下，今立院清倉數項民生法案，包含：三讀修正《海關進口稅則》，將未烘製麥芽、烘製麥芽、「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅，調整為免稅。

根據財政部所提稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅損約新台幣7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

立院也三讀修正《使用牌照稅法》部分條文，第七條依照審查會條文通過，增訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，在限定規格的汽缸總排氣量或電動車馬力內，免徵使用牌照稅，每一身心障礙者以一輛為限。