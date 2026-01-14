花蓮長良早期農地重劃區水路改善進度超前　預計1/15完工

▲花蓮縣長徐榛蔚前往視察「長良（九）早期農地重劃區農水路更新改善工程」施工進度，了解工程品質與執行情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚13日偕同花蓮縣議員鍾素政、地政處副處長林輝雄，前往視察「長良（九）早期農地重劃區農水路更新改善工程」施工進度，實地了解工程品質與執行情形，截至115年1月9日止，工程實際進度已達98%，較預定進度77.18%超前20.82%。徐榛蔚表示，農水路改善攸關農民日常耕作與農業運輸安全，縣府持續透過系統性更新工程，改善早期農地重劃區基礎設施，為現代化農業發展奠定穩固基礎。
早期民國60年前農地重劃區原有農路狹窄、排水功能不足，已不敷現今農業機械化作業需求。本工程透過拓寬農路、更新路面，並將併行灌水路改為混凝土U型溝，不僅提升農業運輸效率，也有效強化排水功能，全面改善農業生產環境。
▲▼工程內容包括拓寬農路、更新路面並將併行灌水路改為混凝土U型溝，提升農業運輸效率、效強化排水功能。
「長良（九）早期農地重劃區農水路更新改善工程」由花蓮縣政府地政處主辦，經費為新台幣527萬元，於114年7月11日開工，預定於115年1月15日完工。
工程內容包含農路拓寬，路面鋪設碎石級配，並設置混凝土擋土牆，全長約888公尺；水路部分則將原有併行灌排水路改建為混凝土U型溝，並同步改善涵洞、版橋、護岸等相關構造物，以及進行下田道修復工程。
徐榛蔚肯定施工團隊的用心與效率，並強調縣府將持續推動農水路改善計畫，逐步完善農村基礎建設，提升農民作業安全與生產效益，促進地方農業永續發展。
讀者迴響