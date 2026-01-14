　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩、陳見賢爭新竹縣長提名！藍今再協調　有望決定初選方式

▲▼國民黨立委徐欣瑩舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，國民黨籍立委動員出席力挺徐欣瑩參選新竹縣長。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐欣瑩日前還舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，出動國民黨籍立委力挺自己。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼上月首次協調會後，今（14日）上午11點再次舉辦第2次協調會，地點選在新竹縣黨部，由縣長楊文科主持，兼任副主席的秘書長李乾龍與組發會主委李哲華也將與會協調，有望決定初選的方式。

國民黨新竹縣長去年12月30日舉辦首場協調會。會中陳見賢、徐欣瑩與林思銘3人會中各抒己見，最終會中達成共識，林思銘退出，確定由陳見賢、徐欣瑩2人繼續協調。

今天第2度協調會，有望決定初選的方式，若採民調方式進行，根據國民黨的內規是7成民調3成黨員投票，而這個比例有可能成為明天協調會上的重點。

▲▼陳見賢元旦新造型　網驚「神似蔣經國」他親揭原因。（圖／翻攝自臉書／陳見賢）

▲新竹縣副縣長陳見賢爭取2026提名。（圖／翻攝自臉書／陳見賢）

目前竹縣各大路口也掛起陳見賢「幸福竹縣、馬力全開」看板，徐欣瑩也不遑多讓，掛上「全民調、初選唯一支持徐欣瑩」看板。上周末竹東、湖口拚場造勢，陳見賢喊出自己「準備好了」將奮戰到底；徐欣瑩則強調，竹縣要推出能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。不過，陳見賢肯定徐欣瑩為「國會不可或缺的關鍵戰力」，盼她續留立院，共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點，暗示徐欣瑩留國會，自己選縣長，兩人交火不斷。

