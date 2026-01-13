白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

▲川普放話「美國需要格陵蘭」。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

白宮今日（13日）在X發布一組4張後製圖，呈現美國總統川普自橢圓形辦公室窗外俯視「格陵蘭」軍事基地，呼應川普先前放話「美國需要格陵蘭」，不只吸引底下網友反擊，修圖川普帶黑面罩嘲諷「匪宮」（The Mob House），也再度引發外界高度揣測，美國仍在計畫「取得格陵蘭」。

後製畫面引聯想 點名圖勒基地具象徵性

白宮貼文中可見，橢圓形辦公室窗外的格陵蘭景象，並標註「點擊追蹤情況」，其中明確出現圖勒空軍基地（Thule Air Base）。該基地位於格陵蘭西北部，是美國在北極圈內最重要的軍事據點之一，外媒解讀，白宮刻意點出該基地，似乎暗示美國有意進一步干預甚至接管該地。

▲白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆。（圖／翻攝白宮X）



分析指出，這組圖片並非單純宣傳，而是政治訊號的釋放，等同再次對丹麥施壓，是川普的策略之一，顯示白宮尚未排除軍事行動的可能性。在北約、歐洲引發警戒，丹麥也強烈反彈。

強調俄中威脅 川普不排除強硬手段

川普近期多次公開表示，美國「絕對需要格陵蘭」，理由在於其北極地理位置對國防安全至關重要，以防止俄中兩國占領該地，他還揶揄，若美國不介入，格陵蘭的防禦能力僅靠「兩架狗拉雪橇」，而美國不排除以軍事手段達成目標。